Sie haben mit Baldur’s Gate 3 ein Vermögen verdient, streichen dem Team hinter Anthem 2.0 ihr neues AAA-Game

Im Auftrag von Wizards of the Coast, die mit Baldur’s Gate 3 und Dungeons & Dragon ein Vermögen machen, sollte eigentlich ein neues AAA-Game in Austin, Texas, entstehen. Am Steuer waren die Leute, die für BioWare eigentlich Anthem retten sollten. Doch das Projekt ist jetzt zu Ende.

Was war das für ein Projekt? In Austin, Texas, arbeitete seit 2022 ein neues Studio von Wizard of the Coast an einem neuen AAA-Spiel. Das Studio heißt „Skeleton Key.“ Wizards of the Coast sind die Betreiber und Lizenzinhaber von Spiele-Universen wie Magic: The Gathering oder Dungeons and Dragons.

Skeleton Key wurde 2022 von Christian Dailey gegründet, der hatte bei BioWare mit seinem Team erst am MMORPG Star Wars: The Old Republic und dann an der Rettung von Anthem Next gearbeitet, wurde aber von BioWares MMO abgezogen, um bei Dragon Age: The Veilguard auszuhelfen.

Doch Dailey verließ das Studio und die Arbeit an Dragon Age mit einigen Weggefährten von BioWare und gründete Skeleton Key, das neue Studio von Wizards of the Coast. Deren neues Projekt, an dem er dort seit 2022 arbeitete, ist nun jedoch ebenfalls vorbei.

Neues Studio wurde 2022 in Austin gegründet

Was wusste man über das Spiel? Das Studio Skeleton Key wurde 2022 als internes Team von Wizard of the Coast gegründet und rekrutierte fleißig Leute, vor allem Entwickler mit jahrzehntelanger Erfahrung in der Branche.

Ihr erstes Spiel sollte offenbar ein hohes Budget haben und „immersives Gameplay, einzigartige Storys und Momente enthalten, die zum Nachdenken anregen. Außerdem auf Horror und Suspension setzen.“

Aber es wurde nie klar, was genau dahintersteckte. Man ging davon aus, dass es wohl irgendeine Art von Horror-Spiel werden würde.

Wizards of the Coast will offenbar neuen Stil, neue Ausrichtung

Das ist jetzt das Ergebnis: Wie jetzt aus dem LinkedIn-Post des Audio Directors, Nassim Ait-Kaci, hervorgeht, der bis vor kurzem für Skeleton Key arbeitete, hat Wizards of the Coast das Projekt eingestellt und einige Leute entlassen.

Seit 2022 wurde an dem Spiel gearbeitet. Auch die noch offenen Jobs hat man gestrichen.

Laut dem Audio-Director heißt es, Wizard oft the Coast wolle „einen neuen Stil und eine neue Ausrichtung“ – na ja. Auch andere Mitarbeiter, die offiziell noch bei Skeleton Key arbeiten, haben sich auf LinkedIn als arbeitssuchend gemeldet. Etwa die Chefin für Technical Art oder ein Senior 3D Animator. Mehr zum Thema: Die Entscheidung von EA, das MMO Anthem sterben zu lassen, sieht heute noch schlechter aus als 2021