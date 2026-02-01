Anthem ist jetzt definitiv tot, Fans wollen das nicht wahr haben, arbeiten an einer Wiederbelebung

Bis vor wenigen Wochen war Anthem noch spielbar, inzwischen sind aber auch die Server down und der Shooter damit endgültig Geschichte – oder doch nicht? Einige unbeugsame Fans wollen das Ende von Anthem nicht wahrhaben und arbeiten an der Wiederbelebung, doch die wird nicht leicht.

Schon früh wurde klar, dass der Loot-Shooter von BioWare tot ist: Das Spiel erschien am 22. Feburar 2019, zwei Jahre später wurde Anthem für tot erklärt. Dabei versprach man den Spielern zuvor noch vollmundig, dass dies „der Start einer 10-jährigen Reise sei“.

Diese Reise hat jetzt nach 7 Jahren, davon 5 Jahre ohne neue Inhalte, ihr Ende gefunden. Am 12. Januar 2026 wurden in einem letzten Schritt des Publishers EA die Server heruntergefahren. Einige Fans arbeiten aber bereits daran, den Loot-Shooter wieder spielbar zu machen.

Ein Video auf YouTube hat bereits zeigt, wie die Rückkehr von Anthem funktionieren könnte und macht Fans Hoffnung. Doch ganz so leicht, wie es darin aussieht, wird es nicht sein.

Ein Chef-Entwickler von Anthem erklärte vor kurzem, warum das Spiel wirklich floppte:

Noch steht die Engine der Rückkehr von Anthem im Weg

Die Rückkehr von Anthem? Die Personen, die hinter der Wiederbelebung von Anthem stecken, haben sich vor kurzem in einem Interview mit Ars Technica zu dem Projekt geäußert. Sie sind optimistisch – bitten Fans aber , ihre Erwartungen zu zügeln. Denn die Wiederbelebung ist kompliziert.

Im Zentrum der Bemühungen steht The Fort’s Forge, ein Discord-Server. Auf diesem hat sich eine handvoll Freiwilliger versammelt, um den Shooter wieder spielbar zu machen. Einer von ihnen ist Ness199X, der auch schon Erfahrung mit Spielen in der Frostbite-Engine hat, auf der Anthem läuft.

Die Engine stellt bislang die größte Herausforderung dar. Das Spiel setzt, wie auch viele weitere Titel von EA, auf die Frostbite-Engine. Die nutze es allerdings anders als vorherige Spiele, erklärt Ness gegenüber Ars Technica. Dies mache es deutlich schwerer, nachzuvollziehen, wie sie tickt – und das Spiel ohne EAs Server spielbar zu machen.

Kehrt Anthem also doch noch zurück? Gut möglich, bald sollte man aber wohl nicht damit rechnen. Fans nutzten die letzten Stunden jedenfalls noch für einen finalen Ausflug in die Welt von Anthem. Viele teilten ihre Trauer über das Ende, der Abschied vom Loot-Shooter glich einer digitalen Trauerfeier.

Unser Kollege Michał vom internationalen „Find Your Next Game“-Team hat das Ende von Anthem live im Spiel miterlebt. Seine Eindrücke der letzten Stunden teilt er in einem Video auf dem offiziellen YouTube-Kanal von MeinMMO. Dorthin gelangt ihr über diesen Artikel auf MeinMMO: „Ich war in den finalen Stunden von Anthem dabei und es war regelrecht beklemmend“