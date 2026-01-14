Ex-Entwickler von Anthem erklärt, was alles schiefgelaufen ist, schätzt die Chancen für eine Wiederbelebung wie bei No Man’s Sky ein

News
2 Min. Jasmin Beverungen 0 Kommentare Lesezeichen
Ex-Entwickler von Anthem erklärt, was alles schiefgelaufen ist, schätzt die Chancen für eine Wiederbelebung wie bei No Man’s Sky ein

Mark Darrah ist der ehemalige Executive Producer von Anthem und gibt in einem vierstündigen Video viele Einblicke in die Entwicklung des MMOs. Zum Ende des Videos legt er einen Fokus auf die Zukunft des Spiels und verrät, wie das Spiel doch noch weiterleben könne.

Wie könnte man Anthem noch retten? Laut Darrah wäre es technisch machbar, Anthem zu retten. Dafür würde es ungefähr 10 Millionen US-Dollar benötigen, also etwa 8,5 Millionen Euro. Zudem müsste sich der Titel nach seinem Relaunch rund 400.000 Mal verkaufen, damit die Rettung für EA rentabel wäre.

Dafür stellt er quasi einen 3-Stufen-Plan vor, wie eine Rettung aussehen würde:

  • Schritt 1: Das Spiel auf aktuelle Konsolen bringen, also PS5 und Xbox Series X. Dabei solle die Grafik auf PC-Ultra-Niveau gehoben und auf stabile 60 Bilder pro Sekunde fixiert werden.
  • Schritt 2: EA müsse weg von den teuren „Dedicated Servers“ und hin zu „Locally Hosted Servers“. Der Code existiere dafür bereits, müsse also nur reaktiviert und poliert werden.
  • Schritt 3: Es müssten Gameplay-Anpassungen vorgenommen werden, da das Kampfsystem auf 4 Spieler ausgelegt ist und nicht nur auf eine Einzelperson. Seine Lösung wären KI-Begleiter, die jeweils ihren eigenen, kleinen Story-Arc bekämen.

Vor allem der zweite Schritt würde das Unternehmen kaum etwas kosten, so Darrah. Doch damit bleiben immer noch Schritt 1 und 3, die mehrere Millionen Euro verzehren würden. Der Ex-Entwickler schätzt deshalb noch ein, ob EA überhaupt dafür bereit wäre, Anthem wiederzubeleben.

„Wusste immer, dass es irgendwann endet“ – Chef-Entwickler von Anthem spricht über die letzte Hoffnung für den Shooter
Weitere Videos
Mehr Videos für dich
Ex-Entwickler von Anthem erklärt, was alles schiefgelaufen ist, schätzt die Chancen für eine Wiederbelebung wie bei No Man’s Sky ein Spieler will wissen, welchen Gaming-Kauf Nutzer am meisten bereuen – Der oberste Kommentar erinnert an einen bitteren Fehlschlag von Google Die Community von Anthem richtet ihre letzten Worte an den sterbenden Shooter: „Man, ich werde das Game echt vermissen“ In einem Spiel auf Steam managt ihr ein Krankenhaus während der Zombie-Apokalypse – besitzt Feature, um Streamer in den Wahnsinn zu treiben Neues Zombie-Spiel macht euch zum „Türsteher der Apokalypse“, lässt euch Überlebende mit einem Hammer verprügeln Star Trek Starfleet Academy: Trailer, Start und Cast – Alle Infos zur Serie auf Paramount+ Ohne eine Mafia-Serie auf HBO Max gäbe es wohl kein Breaking Bad, sie gehört bis heute zu den besten im Genre Das letzte Spiel eines umstrittenen Entwicklers soll der Höhepunkt seines Lebenswerks werden, startet schon bald auf Steam Ich warte seit zwei Jahren auf die neue Staffel von One Piece und kann mich an den neuen Bösewichten nicht satt sehen Monstersammler Aniimo lädt zur 2. Beta ein – So könnt ihr selbst mitmachen In einem neuen Shooter auf Steam und PS5 reist ihr in bewaffneten Häusern durch die Wüste, erscheint bereits im März In der neuen Staffel von Scrubs erfahren wir, wie es bei den Romanzen weiter gegangen ist – Aber welche Pärchen sind die beliebtesten?

EA und die Chance, Anthem wiederzubeleben

Würde EA das Spiel wiederbeleben? Laut Darrah würde EA „sicher nicht“ in eine Wiederbelebung investieren. Obwohl es machbar und vermutlich sogar profitabel wäre, passe es nicht zur Strategie des Unternehmens.

Ihm zufolge würde EA nach Milliarden-Dollar-Hits im Live-Service-Bereich suchen und investiere ungerne in Projekte, die nur ein bisschen Geld abwerfen. Insbesondere, wenn die Marke Anthem ohnehin schon geschädigt sei.

Sein Video könnt ihr euch hier auf YouTube ansehen:

Empfohlener redaktioneller Inhalt

An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.
Link zum YouTube Inhalt

Was hat No Man’s Sky damit zu tun? Der Titel ist ein Paradebeispiel für eine erfolgreiche Rettung. No Man’s Sky startete katastrophal auf Steam, weil es Versprechen nicht hielt und die Technik nicht auf dem besten Stand war. Doch das Spiel kämpfte sich voran, die Entwickler arbeiteten hart an daran und veröffentlichten riesige Updates, durch die es heute immer noch am Leben ist. 

Mehr zu Anthem
Die Community von Anthem richtet ihre letzten Worte an den sterbenden Shooter: „Man, ich werde das Game echt vermissen“
von Dariusz Müller
Anthem wird in wenigen Tagen abgeschaltet – Eine Schande, wenn man bedenkt, was daraus hätte werden können
von Leya Jankowski
Kurz vor dem Ende von Anthem holt sich ein Spieler noch eine seltene Trophäe, die nur 0,7 % aller Nutzer erhalten haben
von Christoph Waldboth

No Man’s Sky ist sogar so erfolgreich, dass andere Titel Assets aus dem Spiel klauen. Die Chefs von No Man’s Sky und von Once Human haben neulich sogar darauf reagiert: Einem kostenlosen Survival-Spiel auf Steam wurde vorgeworfen, ein Item bei No Man’s Sky geklaut zu haben, dessen Chef reagiert jetzt

Quelle(n): Kotaku
Deine Meinung? Diskutiere mit uns!
0
Gefällt mir!
0
Kommentieren
Anthem Storm Titelbild

Die Community von Anthem richtet ihre letzten Worte an den sterbenden Shooter: „Man, ich werde das Game echt vermissen“

Anthem Trophäe im letzten Moment

Kurz vor dem Ende von Anthem holt sich ein Spieler noch eine seltene Trophäe, die nur 0,7 % aller Nutzer erhalten haben

Anthem Titel title

„Ich hab 60 $ dafür bezahlt“: Spieler wollen letzte Runde in Anthem drehen, aber EA killt den Shooter heimlich zu früh

Titel Anthem Freelancer im Kampfanzug

Anthem stirbt endgültig – ihr könnt nur noch eine Woche lang spielen

Kommentar-Regeln von MeinMMO
Bitte lies unsere Kommentar-Regeln, bevor Du einen Kommentar verfasst.
Abonnieren
Benachrichtige mich bei
0 Kommentare
Neueste
Älteste Meisten Abstimmungen
Inline Feedback
Alle Kommentare anzeigen
Passwort vergessen

Bitte gib Deinen Benutzernamen oder Deine Email-Adresse ein. Du erhälst einen Link, um ein neues Passwort per Email zu erstellen.

0
Sag uns Deine Meinungx