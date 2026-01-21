Fan schafft es, Anthem wiederzubeleben, wird von der Community in den Himmel gelobt: „Das gibt mir Hoffnung“

Christoph Waldboth
Fan schafft es, Anthem wiederzubeleben, wird von der Community in den Himmel gelobt: „Das gibt mir Hoffnung“

Anthem wurde am 12. Januar 2026 für immer abgeschaltet? Für immer? Nun, ein Fan leistet tapferen Widerstand und hat es nun geschafft, eine Version des Spiels auf einem privaten Server zum Laufen zu bringen. Das entzündet in der Community Hoffnung.

Der Loot-Shooter Anthem ist Geschichte, zumindest wenn es nach Electronic Arts geht. Am 12. Januar 2026 wurden die Server abgeschaltet und das Spiel ging offline.

Obwohl der Titel sich einige Kritik gefallen lassen musste, hatte er dennoch bis zum Schluss Fans, die sich am letzten Tag auch gebührend verabschiedeten – es war eine regelrechte Trauerfeier.

Schnell kam die Frage auf, ob Anthem nicht als Singleplayer-Spiel weiterleben könnte. Oder alternativ von den Spielern selbst am Leben erhalten werden könnte. Einer von ihnen wollte sich mit der Theorie nicht begnügen und setzte sich hin, um an einer Umsetzung der Idee zu arbeiten.

Das Ergebnis hat er jetzt mit der Community geteilt.

„Wusste immer, dass es irgendwann endet“ – Chef-Entwickler von Anthem spricht über die letzte Hoffnung für den Shooter
„Nur ein Experiment“

Was hat der Spieler geschafft? Ein Nutzer namens And799 hat ein YouTube-Video hochgeladen, das zeigt, wie er neben mehreren Debug-Konsolen auch Anthem selbst startet. Wie gewohnt lädt es ins Spiel und läuft – zugegebenermaßen etwas ruckelig, aber immerhin.

Anschließend startet der Nutzer eine zweite Version des Spiels. Beide laufen über einen privaten Server. Manche Elemente wie gewisse Online-Features funktionieren zwar nicht, doch das Video zeigt, dass Anthem auf diese Weise für zwei Spieler im selben Matchmaking-Bereich läuft.

Anzeige von YouTube Inhalten widerrufen. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Was sagt der Nutzer selbst dazu? In der Videobeschreibung ordnet der User seine Versuche, Anthem wiederzubeleben ein:

Dies ist nur ein Prototyp aus meinen Recherchen und meinen Experimenten und repräsentiert NICHT den aktuellen Fortschritt des derzeit laufenden Private-Server-/Revival-Projekts. Da das Spiel nun tot ist, halte ich es für den perfekten Zeitpunkt, einen Blick darauf zu werfen.

Das Video zeigt also keineswegs eine Version, die bald für alle zur Verfügung gestellt wird. Was der Nutzer mit dem Private-Server-/Revival-Projekts meint, lässt er auch offen. Doch es reicht, um in der Community die Hoffnung zu wecken, das aus diesen ersten Versuchen bald mehr entstehen könnte.

Was sagen die Spieler? Unter dem Video sammeln sich Kommentare von Fans, die Anthem hinterhertrauern und nun Hoffnung hegen, dass das Spiel vielleicht in Zukunft über private Server wieder zugänglich gemacht wird:

  • „Bitte mach weiter, wir stecken all unsere Hoffnung in dich!“, schreibt @vork8899.
  • „Es ist noch keine Woche vergangen 0_o, das ist hervorragend, nicht nur das Hosting, sondern auch der Zugriff darauf von einer anderen Instanz aus, auf der es läuft“, lobt @TormentedGaming.
  • „Mann, das gibt mir Hoffnung. Ich wünschte, ich könnte das selbst machen, aber leider habe ich keine Ahnung davon“, gibt @Chaotic_Entity zu.
  • „Das ist großartig! Ich kann es kaum erwarten, das fertige Produkt zu sehen, das uns Anthem-Fans begeistern wird!“, hofft @crazisaturn2274 und spricht damit wohl aus, was viele Fans hoffen.
  • „Können wir irgendwie helfen?“, fragt @Crox-vy4wz und bietet Hilfe an – bislang hat er darauf noch keine Antwort erhalten.

Realistisch betrachtet ist es sehr unwahrscheinlich, dass Anthem in Form eines Fan-Projektes großflächig wieder online gehen wird. Doch Experimente wie diese zeigen, dass es zumindest in kleiner Form technisch möglich ist, auch wenn das Spiel alles andere als optimiert läuft. Was sind eure Gedanken dazu? Schreibt sie uns gerne in die Kommentare. Einer, der wissen muss, hat sich bereits zu einer Rückkehr des Spiels geäußert: Ex-Entwickler von Anthem erklärt 4 Stunden lang, was alles schiefgelaufen ist, schätzt Chancen für eine Wiederbelebung wie bei No Man’s Sky ein

