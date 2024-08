No Man’s Sky vermasselte den Start – 8 Jahre später steht das Survival-Game vor einem großen Meilenstein auf Steam

Das Weltraum-Spiel No Man’s Sky war Träger vieler Hoffnungen, doch der Start des Spiels auf Steam ging deutlich daneben. Statt aufzugeben und weiterzuziehen, versorgten die Entwickler das Spiel immer weiter mit Updates und stehen jetzt vor einem großen Meilenstein.

Was ist das für ein Spiel? No Man’s Sky ist ein Open-World-Spiel, das in einem Science-Fiction-Universum angesiedelt ist und aus vielen prozedural generierten Planeten besteht.

Nach einem katastrophalen Start auf Steam steht das Spiel jetzt jedoch vor einem neuen Meilenstein, nach dem vor Kurzem bereits ein anderer Erfolg gefeiert wurde.

Hier könnt ihr sehen, was euch im neuen Update erwartet:

Neues Update sorgt für Boom und gute Bewertungen

Warum steht das Spiel jetzt vor einem neuen Meilenstein? No Man’s Sky feiert auf Steam seit seinem großen Update 5.0 einen regelrechten Boom. Mit dem Update kam ein Jahreshoch an Spielern und das Spiel erreichte den ersten Platz in den Steam Charts (via SteamDB).

Den neuen Spieler scheint das Spiel jedoch besser zu gefallen als den alten. Seit Jahren steigen die Bewertungen des Spiels immer weiter an. Inzwischen steht No Man’s Sky bei 79 % positiven Bewertungen auf Steam.

Noch einige positive Bewertungen mehr und das Label der Bewertungen ändert sich von „Größtenteils positiv“ auf „Sehr positiv“. Dieser Meilenstein wurde bereits so ähnlich erreicht als das Spiel 2021 das „Größtenteils positiv“-Label erlangte.

Wie gefällt den Spielern das Spiel heute? Heute gefällt den Spielern das Spiel besser denn je. Von den kürzlichen Bewertungen auf Steam sind ganze 92 % positiv. Ein Wert, der auch den Chef von No Mans Sky freut. Dieser schreibt zum Erfolg auf Steam (via X.com): „Platz 1 in den Steam-Charts. Es ist schön zu sehen, dass die No Man’s Sky-Community dieses Wochenende so viele neue Spieler mit offenen Armen empfangen hat.“

No Man’s Sky ist eines der wenigen Spiele, das sich von ganz unten wieder nach ganz oben gekämpft hat. Dem Spiel wurde vorgeworfen, die Entwickler hätten es über alle Maßen gehypt, konnten das Versprechen dann aber nicht halten. Ein Blick auf die schwierige Geschichte des MMO haben wir zum letzten Meilenstein erstellt: No Man’s Sky Reviews nach 5 Jahren “Größtenteils positiv”: Daran sollten sich andere Entwickler (k)ein Beispiel nehmen