Ein unscheinbarer Zauber in Dungeons & Dragons ist so mächtig, dass er ganze Pläne in Sekunden zerstören kann

Das Multiversum von Dungeons & Dragons bietet Spielern wie Spielleitern eine schiere Menge verschiedenster Zauber. Einer ist dabei auf seine besondere Art mächtig, denn er kann ganze Pläne in wenigen Augenblicken zerstören und sogar Freundschaften gefährden.

Um welchen Zauber geht es? Die Rede ist von dem Zauber „Gegenzauber“ (engl. Counterspell). Er gehört zu den Bannzaubern und startet auf Level 3, sodass ihr ihn bereits früh erlernen könnt, wenn ihr ein Zauberer, Magier oder Hexenmeister seid oder mit anderen Klassen entsprechende Unterklassen oder Talente bedient.

Was ihn besonders mächtig macht, ist, dass er in der Theorie jeden erdenklichen Zauber eines Gegenübers einfach abbrechen kann – vorausgesetzt, ihr wendet ihn in der nötigen Levelhöhe an oder euer Ziel verhaut den nötigen Rettungswurf, um sich davor zu schützen.

Nach den „alten“ Regeln (auch genannt Legacy) schlug jeder Zauber unter Level 4 automatisch fehl, wurde ein Gegenzauber angewendet. Andernfalls musste der Anwender im Vorfeld ein höheres Zauberlevel aufwenden, indem er die Zauberstufe des Gegners schätzte. Ist sie gleich hoch oder höher, schlägt der Zauber ebenfalls automatisch fehl.

Andernfalls ist ein Rettungswurf nötig, der 10 + das Level des Zaubers beträgt. In den neuen Regeln von 2024 ist das Level, mit dem der Zauber gewirkt wird, unerheblich. Hier zählt nur der Rettungswurf.

„Mein Dungeon Master hat mir schließlich gesagt, ich solle mich verp***.“

Wie man sich nun vorstellen kann, kann dieser Zauber einige Situationen ordentlich durcheinanderwirbeln und ganze Pläne mit einer einzigen Aktion durchkreuzen. So teilt User MiniSkullPoleTroll seine Anekdote zu dem Zauber via Reddit:

Sie hatten gerade Level 7 erreicht und er wählte beim Stufenaufstieg mit seinem Hexenmeister den Gegenzauber aus, da er sich dachte, der sei sicher ganz nützlich. Es kam, wie es kommen musste, und seine Gruppe fand sich alsbald in einem Kampf wieder – Schuld war ihr Zauberer mit einem Feuerball, der vorher nicht schaute, ob sich in einem Minenschacht jemand befand oder nicht.

Unter den Gegnern gab es auch einen starken Magiewirker, der im Gegenzug einen mächtigen Zauber vorbereitete. Ihr Spielleiter begann also, seinen Zauber zu beschreiben, und kostete den Moment aus, die „Dummheit“ seiner Spieler mit einem Eissturm zu bestrafen. Es ging also richtig ins Detail und bevor er den Zauber auf die Gruppe loslassen konnte, unterbrach ihn MiniSkullPoleTroll mit einem „Gegenzauber Level 4!“.

Der Gesichtsausdruck meines DMs war unbezahlbar. Innerhalb einer Sekunde wechselte er von glücklich über frustriert zu resigniert und stoisch. Dann sagte er mir, ich solle mich verp***. Die Art und Weise, wie er es sagte, ist schwer zu beschreiben, aber es war so lustig, und der Tonfall war sehr resigniert und niedergeschlagen. Ich glaube, er hatte vergessen, dass ich den Gegenzauber gewählt hatte.

In den Kommentaren finden sich allerlei Spieler, die etwas Vergleichbares erzählen. Von Situationen, in denen der Gegenzauber ihren Charakteren das Leben gerettet oder für einen kompletten Party-Kill gesorgt hat.

Einige berichten auch davon, dass ihre Gruppe durch einen unbedachten Gegenzauber auch schon einige spannende Storyhooks versaut hat. Vielen Spielleitern geht der Zauber deshalb auch gehörig auf die Nerven, weil so wichtige Szenen oder Pläne im Keim erstickt werden können.

Viele DMs ködern deshalb ihre Spieler häufig erst mit Zaubern geringerer Level, wenn sie wissen, dass einer einen Gegenzauber parat hält. Die Spieler in den Kommentaren sind sich vor allem einig, dass sowohl Gruppe als auch Spielleiter versuchen müssen, die Waage zu halten, um den Spielspaß nicht zu gefährden.

Dafür sei von beiden Seiten Feingefühl nötig und vor allem der Grundsatz, dass Spielleiter und Spieler nicht gegeneinander, sondern vor allem miteinander die Kampagne spielen und gemeinsam die Geschichte zum Leben erwecken.

Gegenzauber ist also trotz seines geringen Levels ein nicht zu unterschätzender Zauber. Das Multiversum von Dungeons & Dragons bietet aber natürlich auch weit mächtigere Zauber, die in den falschen oder richtigen Händen, einiges anrichten können. Die 10 mächtigsten haben wir in unserer Liste für euch zusammengestellt: Dungeons & Dragons: Die 10 mächtigsten Zauber, die ihr unbedingt nutzen solltet