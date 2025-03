Die 10 mächtigsten Zauber in Dungeons & Dragons

Das Multiversum von Dungeons & Dragons ist voll von Magie und gewaltigen Zaubern. Die 10 mächtigsten Zauber hat MeinMMO für euch herausgesucht, damit ihr sie für eure Kampagne im Auge behalten könnt.

Wie wurde die Liste erstellt? Wir haben für euch 10 Zauber herausgesucht, die auf ihre Art besonders mächtig sind. Dabei haben wir uns auf Zauber der 5. Edition beschränkt, die die Höchststufe von Stufe 9 innehaben. Zusätzlich haben wir darauf geachtet, ein breites Feld verschiedener Zauber abzubilden, sodass jeder Spieler und Spielleiter fündig werden kann.

Für unsere Liste haben wir uns gegen ein direktes Ranking entschieden, da die Macht eines Zaubers von zu vielen Faktoren abhängig ist, als dass man sie gut vergleichen könnte. So kann ein Zauber mächtig sein, weil er viel Schaden macht oder weil er die Welt um sich herum in großem Maße manipulieren kann – oder auch, weil ein Spieler ihn in einem geeigneten Moment schlau einsetzt.

Was für Zauber gibt es? In Dungeons & Dragons gibt es hunderte verschiedene Zauber, aus denen ihr für eure Charaktere wählen könnt. Da gibt es zum einen Zaubertricks (Cantrips), die keinen Zauberplatz kosten, wenn man sie wirkt. Sie mögen nicht besonders stark sein, sind aber häufig sehr nützlich.

Wollt ihr kraftvollere Zauber wirken, könnt ihr aus Zaubern verschiedener Stufen von Stufe 1 bis Stufe 9 wählen, die dann jeweils einen gleichwertigen Zauberplatz kosten. Dabei gilt: je höher die Stufe, desto mächtiger der Zauber. Ebenso kann nicht jede Klasse jeden Zauber erlernen.

Die Zauber gehören jeweils einer der 8 Schulen der Magie an:

Bannzauber (Abjuration)

Beschwörungszauber (Conjuration)

Hervorrufungsmagie (Evocation)

Illusionsmagie (Illusion)

Nekromantie (Necromancy)

Verwandlungsmagie (Transmutation)

Verzauberungsmagie (Enchantment)

Erkenntniszauber (Divination)

Wer schreibt hier? MeinMMO-Redakteur Alexander ist seit über 15 Jahren in verschiedenen Pen-&-Paper-Rollenspielen zu Hause. Von Dungeons & Dragons über Pathfinder, Shadowrun, Das Schwarze Auge und Call of Cthulhu bis zu Die Schwarze Katze ist kaum ein System vor ihm sicher. Seine größte Leidenschaft gilt Faerûn im DnD-Multiversum, in dessen Welt er nun schon über Jahre hinweg Abenteuer erlebt.

Meteoritenschwarm (Meteor Swarm)

Meteoritenschwarm

Die Bildrechte liegen bei Wizards of the Coast.

Verfügbare Klassen: Zauberer, Magier

Wirkzeit: 1 Aktion

Reichweite/Gebiet: 1 Meile (40 Fuß Sphäre)

Dauer: Augenblicklich

Schaden/Effekt: Feuer

Schule der Magie: Hervorrufungsmagie

Angriff/Rettung: Geschicklichkeit Rettungswurf

Komponenten: V, S

Zauber bei DnD Beyond

Wer eine noch imposantere und mächtigere Alternative zum berüchtigten Feuerball sucht, um so ziemlich alles niederzubrennen, ist mit dem Zauber Meteoritenschwarm gut bedient.

Glühende Feuerkugeln stürzen an vier verschiedenen Stellen innerhalb eurer Reichweite zu Boden. Jedes Wesen in einer Sphäre von 40 Fuß um jeden Einschlagpunkt muss einen Geschicklichkeitsrettungswurf machen.

Bei einem Fehlschlag erleidet es 20W6 Feuerschaden und 20W6 Wuchtschaden, also einen Maximalschaden von 240, sofern das Wesen keine Resistenzen oder Immunitäten besitzt. Bei einem erfolgreichen Rettungswurf nur die Hälfte des Schadens.

Ein Wesen, das sich im Wirkungsbereich mehrerer Meteore befindet, wird dennoch nur einmal getroffen. Nichtmagische Objekte, die nicht getragen oder gehalten werden, erleiden ebenfalls den Schaden, sofern sie sich im Wirkungsbereich des Zaubers befinden. Ist ein solches Objekt brennbar, beginnt es zu brennen.