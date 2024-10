Dragon Age: The Veilguard – Solltet ihr den Bürgermeister retten?

Eine eurer ersten großen Entscheidungen trefft ihr schon relativ früh in Dragon Age: The Veilguard. Gemeinsam mit euren Gefährten sollt ihr D’Metas Übergang besuchen. Was die Konsequenzen eurer Entscheidung dort sein können, lest ihr hier.

Achtung, Spoiler! Im Folgenden geht es um eine der ersten Entscheidungen, die ihr in Dragon Age: The Veilguard treffen könnt. Es gibt also Spoiler für einen Story-Teil zu Beginn des Spiels. Wenn ihr komplett frei in das Action-RPG starten wollt, solltet ihr hier aufhören, zu lesen.

Um welche Entscheidung geht es? Im Arlathan Wald startet die Quest, die euch nach D’Metas Übergang schickt. Das Dorf findet ihr komplett von der Verderbnis überwuchert vor. Sämtliche Bewohner sind infiziert und in der Mitte wartet ein Boss auf euch.

Habt ihr diesen besiegt und mit den Schleierspringern gesprochen, findet ihr am Rand der Niederlassung den Bürgermeister. Er ist gefangen in Verderbnis und spricht mit euch. Schlussendlich habt ihr die Wahl: Rettet ihr sein Leben oder überlasst ihr ihn dem Tod durch die Verderbnis?

Den Bürgermeister retten oder nicht – Das sind die Konsequenzen

Den Bürgermeister in der Verderbtheit lassen: Lasst ihr den Bürgermeister sterben, steigt die Zustimmung der Begleiter Harding und Bellara. Neve hingegen missbilligt die Entscheidung.

Später im Spiel trefft ihr die Leiche des Bürgermeisters auch als Zwischenboss wieder im Rahmen der Quest A Growing Corruption . Er ist vollständig von der Verderbnis übernommen und weiß nicht mehr, wer er ist.

Den Bürgermeister retten: Rettet ihr den Bürgermeister hingegen, wird Neve das für gut befinden, während Harding und Bellara sich dagegen aussprechen.

Weiter passiert nichts: Der Bürgermeister überlebt. Entsprechend wird er nicht korrumpiert und tritt auch nicht als Zwischenboss auf. Die Quest A Growing Corruption wird für euch nicht freigeschaltet.

Die Entscheidung legt also im Grunde nur fest, ob der Bürgermeister später noch einmal ein Problem für euch wird. Wer Erfahrungspunkte farmen möchte, ist damit gut dran, den Kampf freizuschalten und entsprechend den Bürgermeister in der Verderbnis zu lassen.

Sonst ist es eine reine Rollenspielentscheidung, die leider keinen weiteren Einfluss auf das Game hat. Wenn ihr weitere Tipps und Trick rund um Dragon Age: The Veilguard sucht, haben wir hier genau den richtigen Artikel für euch: Dragon Age: The Veilguard: 10 Tipps, die ich gerne vorher gewusst hätte