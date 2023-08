Hexenmeister ist die beste Einstiegs-Klasse in Baldur’s Gate 3: Wenig Zauber, aber alle haben mega Rumms

Ihr wollt in Baldur’s Gate 3 zaubern aber das ist viel zu kompliziert und umfangreich? Dann ist der Hexenmeister die perfekte Klasse. Wir verraten, warum das so ist.

Die Wahl der Klasse in Baldur’s Gate 3 ist wichtig. Gerade aufgrund der begrenzten Ressourcen von Zauberwirkern ist das Spiel eine richtige Herausforderung, wenn man als Zauberwirker beginnt. Doch die schiere Auswahl an Zaubern und damit verbundene Talente und Unterklassen können schlicht überwältigend sein.

Jedoch gibt es eine Klasse, die das Chaos der Magie auf weniger Auswahl kondensiert hat: der Hexenmeister.

Wenn ich mit einem Freund zusammen spiele und meinen Zauberer verwende, dann fühle ich mich in jedem Zug wie dieser verpeilte Typ bei McDonalds, der erst an der Theke überlegt, was er eigentlich bestellen will und so alles in die Länge zieht. Bei jeder Situation kann ich aus zig verschiedenen Zaubern wählen, die alle irgendwie miteinander interagieren und durch Dinge wie Meta-Magie noch weiter angepasst werden.

Magier und Zauberer in Baldur’s Gate 3 sind toll – aber sie brauchen viel Zeit. Zauberer und Magier haben einfach ein so großes Repertoire an Fähigkeiten, deren Möglichkeiten mit jedem Level-Up auch noch nahezu exponentiell ansteigen. Sowohl während der eigentlichen Kämpfe als auch beim Level-Up muss man viel Zeit in die Planung stecken.

Zeit, die man vielleicht lieber mit Quests oder einfach kooperativem Spielen verbringen möchte.

Der Hexenmeister ist die verdorbene, aber eben auch spürbar zusammengeschrumpfte Version davon. Er hat deutlich weniger Zauber zur Auswahl, aber die hauen alle ordentlich rein. Im direkten Vergleich mit den Zaubern anderer Klassen sind die Zauber der Hexenmeister meist etwas effektiver und haben attraktive Bonus-Effekte – sind aber dafür häufig nicht so stark anpassbar.

Was ein Hexenmeister in Baldur’s Gate 3 auf jeden Fall braucht

Im Grunde könnt ihr beim Hexenmeister relativ wenig falsch machen. Wenn ihr aber auf der sicheren Seite sein wollt, dann solltet ihr auf Level 1 euch bereits für „Der Große Alte“ als Unterklasse entscheiden.

Das bringt vor allem zwei wichtige Boni:

Schauriger Strahl: Dieser Zauber der Stufe 0 („Zaubertrick“) kann unendlich oft eingesetzt werden und macht soliden Schaden. Er kann noch weiter verbessert werden.

Passive Fähigkeit „Mortal Reminder“: Wenn ihr einen kritischen Treffer erzielt, müssen das Ziel und alle Feinde in der Nähe einen Rettungswurf machen oder erstarren in Furcht.

Auf Level 2 könnt ihr dann zwei weitere Boni auswählen. Hier solltet ihr die Verbesserungen für den Schaurigen Strahl nehmen. Das sind „Agonising Blast“ und „Repelling Blast“. Die beiden Effekte sorgen dafür, dass eurer Schauriger Strahl 3-5 Schaden mehr verursacht (abhängig von eurem Charisma) und ihr Feinde bis zu 4,5 Meter wegschubsen könnt, wenn sie von dem Strahl getroffen werden.

Diese Kombination sorgt dafür, dass der Schaurige Strahl gerne mal zwischen 10 und 15 Schaden verursacht – extrem viel für einen „kostenlosen“ Zauber so früh im Spiel. Da ihr Feinde damit auch noch schubsen könnt, könnt ihr viele Gegner einfach von einer Klippe oder in einen Abgrund stoßen, sodass sie sofort sterben oder Fallschaden erleiden und womöglich wehrlos am Boden liegen. Dann kann der Rest eurer Truppe selbst mit harten Feinden kurzen Prozess machen.

Wyll ist ein Hexenmeister – und ihr könnt es auch sein.

Auf Stufe 3 werden die Vorteile des Hexenmeisters nur noch mächtiger. Dort könnt ihr einen Pakt-Bonus wählen und jeder davon ist mächtig:

Wollt ihr einen fliegenden Wichtel als starken Nahkämpfer, der unsichtbar werden kann und Feinde vergiftet?

Wollt ihr lieber eine magische Waffe für euch beschwören, mit der ihr garantiert umgehen könnt und die ordentlich reinhaut?

Wollt ihr eine Dornenpeitsche, die Gegner näher zu euch, oder euren Verbündeten – oder gar in einen Abgrund – zieht?

Danach ist es beinahe egal, was ihr wählt – ihr werdet nur noch mächtiger. Als Hexenmeister ist es sehr schwer sich zu „verskillen“ oder von zu viel Auswahl überfordert zu werden.

Ihr habt weniger Fähigkeiten als andere Zauberklassen – aber jede einzelne davon ist so verdammt cool und mächtig, dass ihr diese Auswahl gar nicht vermissen werdet.

Ganz besonders cool: Hexenmeister bekommen ihre Zauber-Plätze („Spell Slots“) schon bei einer kurzen Rast zurück. Ihr müsst also nicht, wie Zauberer oder Magier, nach jedem größeren Kampf direkt ins Lager laufen und euch aufs Ohr hauen. Stattdessen reicht eine kurze Verschnaufpause und ihr seid wieder fast vollständig einsatzbereit.

Wenn ihr also einen starken Caster in Baldur’s Gate spielen wollt, der mit so ziemlich jeder Situation solide umgehen kann – wählt den Hexenmeister. Die Mischung aus wenigen, aber starken Zaubern und solider Standhaftigkeit macht ihn zu einem perfekten Allrounder.