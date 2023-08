Baldur’s Gate 3 spricht über Mikro-Transaktionen – Sagt das, was alle Gamer glücklich macht

Kann man in Baldur’s Gate 3 nach dem Kauf noch mehr Geld ausgeben? Die Entwickler sagen das, was andere Spieleschmieden ins Schwitzen bringt.

Mikro-Transaktionen sind in der heutigen Zeit ein Übel geworden, an das sich die meisten Spielerinnen und Spieler gewöhnt haben. Viele Spiele erscheinen im „Games as a Service“-Modell und bieten neben regelmäßigen DLCs auch noch Shops mit kosmetischen Gegenständen oder anderen Annehmlichkeiten an. Solche Mikro-Transaktionen werden noch immer kritisch gesehen, selbst wenn sie für viele Gamer jetzt zum Alltag gehören.

Da ist es beinahe schockierend, was die Entwickler hinter Baldur’s Gate 3 zu diesem Thema sagen – und die Fans feiern es.

Was sagt Baldur’s Gate 3 zu Mikro-Transaktionen? Aus einem (schon etwas älteren) Newsletter des Spiels, der damals einige Fragen beantwortete, gab es von Larian Studios ein Statement zu Mikro-Transaktionen. Forbes zitiert daraus:

Gibt es irgendwelche In-Game-Käufe? Nein, es gibt keine In-Game-Käufe in unserem Spiel. Wir glauben daran, eine vollständige und immersive Spiel-Erfahrung ohne die Notwendigkeit für zusätzliche Käufe zu liefern. Genießt das Spiel vollumfänglich ohne zusätzliche Kosten oder Mikro-Transaktionen.

Damit ist Baldur’s Gate 3 in jedem Fall ein Sonderling in der heutigen Zeit. Mikro-Transaktionen sind bei vielen Spielen die Haupteinnahme-Quelle geworden. Sich so klar davon zu distanzieren, ist heutzutage ziemlich ungewohnt.

Fiese Verführungen um mehr Geld auszugeben – das gibt’s nicht bei Baldur’s Gate.

Kann man irgendwas für Baldur’s Gate 3 kaufen? Zumindest ein Upgrade auf die „Digital Deluxe Edition“ gibt es für rund 10 Euro – das wird aber nicht im Spiel angeboten, sondern lediglich auf den Vertriebsplattformen wie Steam und im Launcher angepriesen.

Die tatsächlichen InGame-Vorteile sind aber äußerst gering. Kleine kosmetische Veränderungen, wie etwa die Möglichkeit, einen exklusiven Würfel-Skin bei den Würfel-Proben zu wählen oder edle Unterwäsche für den eigenen Charakter zu nehmen. Nichts davon ist wichtig oder schmälert die Spielerfahrung.

Wer Baldur’s Gate 3 im Early Access schon gekauft hatte, der hat automatisch das Upgrade erhalten. Notwendig ist das zum Spielen aber nicht.

Vor allem das umfangreiche Artbook und der Soundtrack sind aber eine nette Dreingabe für alle, die sich noch etwas mehr mit dem Spiel oder der Musik auseinandersetzen wollen.

Ein doch recht erfrischendes Zeichen in der heutigen Zeit, in der die Spiele eher mit immer mehr als weniger Möglichkeiten kommen, noch mehr Geld auszugeben und daran auch immer wieder prominent erinnern.

Vielleicht nehmen sich andere Entwickler daran ein Beispiel. Okay, vermutlich eher nicht.

Wie irre erfolgreich das Spiel ist – auch dank dieser Kauf-Politik – zeigen die irren Rekorde, die Baldur’s Gate 3 auf Steam bricht.