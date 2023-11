Die Lüge eines kleinen Mädchen in Baldur’s Gate 3 lässt Spieler verzweifeln, treibt sie zum Äußersten

Vor allem Spieler vom „Dunklen Verlangen“ sehen Mols Lüge als Einladung dazu, das ganze Flüchtlingslager abzuschlachten. Ein paar Nekromanten haben sich sogar zur Aufgabe gemacht, anschließend das ganze Lager in ihre Truhe zu packen, um einen Vorrat an Leichen zu haben …

Was die Spieler nun besonders aufregt ist, dass Mol euch sogar dann schon an die Wachen „verpetzt“, wenn ihr nur weigert, euch von ihrem Komplizen oben beklauen zu lassen. Wer bereits im Lager war, wird wissen, von wem die Rede ist.

Das Problem daran: wenn ihr in der Zelle landet, habt ihr mit hoher Wahrscheinlichkeit Wachen vor euch stehen. Die einzige Möglichkeit, herauszukommen, ist ein Ausbruch. Das mögen die Wachen aber nicht und greifen euch an.

Baldur’s Gate 3 steckt voller Geschichten und Intrigen, in die ihr euch absichtlich oder sogar ungewollt einspinnen lassen könnt. Eine besonders fiese Ränkeschmiedin bringt Spieler schon in Akt 1 um ihre Geduld, obwohl sie noch ein Kind ist.

