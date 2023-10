In Baldur’s Gate 3 könnt ihr als das Dunkle Verlangen spielen. Spieler entdecken einzigartige Dialoge mit den Gefährten und sind begeistert. MeinMMO verrät euch, was dahinter steckt.

Baldur’s Gate 3, das gefeierte rundenbasierte Rollenspielabenteuer, das Spieler weltweit in seinen Bann zieht, hält immer wieder Überraschungen bereit – einige davon erlebt ihr nur, wenn ihr als das Dunkle Verlangen (engl. Dark Urge ) spielt.

Spoiler: Der Artikel enthält Spoiler über das Dunkle Verlangen . Weiterlesen auf eigene Gefahr, wir haben euch gewarnt.

Was ist der Dark Urge spieltechnisch gesehen? Dark Urge kombiniert als einzige Option zwei Dinge bei der Charakter-Wahl:

Ihr könnt euch einen Charakter selbst erstellen, seit frei bei der Wahl von Klasse, Rasse und Aussehen

Aber ihr erlebt dennoch eine vorgefertigte Handlung, so als wählt ihr einen der Companions wie Gale oder Karlach als Starthelden aus.

Hier bekommt man sozusagen, das Beste beider Welten: Wenn man sonst einen Helden frei gestalten will, erlebt man keine persönliche Story. Wählt man einen der Companions aus, ist man nicht so frei bei der Charakter-Gestaltung.

Doch was macht Dark Urge so faszinierend? Es sind die unerwarteten Abzweigungen, die er dem Spieler ermöglicht. Das Spielen als Serienkiller eröffnet euch einzigartige Interaktionen mit euren Gefährten und neue Szenarien im Spiel, die Spieler entdecken und den Dark Urge dafür umso mehr lieben.

Hier findet ihr hilfreiche Tipps für euren Spieldurchlauf:

Spieler lieben die Interaktionen mit dem Dark Urge

Was haben die Spieler entdeckt? Eine dieser Szenen könnt ihr mit Astarion erleben, doch die hat es in sich. In einem Beitrag auf Reddit berichtet ein Spieler von einem einzigartigen Dialog, die Astarion während des Spiels mit dem Dark Urge führt.

Hier könnt ihr den Reddit-Post sehen:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt. Reddit Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Reddit Inhalt

Wenn ihr eine Romanze als Dark Urge mit Astarion startet, wird der bleiche Elf euch folgende Worte entgegenwerfen, wie es der Reddit-User Jadefangg entdeckt hat: Ich würde lieber die einzige dunkle Macht in deinem Körper sein, wenn es dir nichts ausmacht.

Nach dem Satz von Astarion zog der Spieler das humorvolle Fazit: : „Deshalb werde ich von nun an immer Dark Urge spielen.“

Dazu lobt Jadefangg noch:

Ich spiele Dark Urge gerade zum zweiten Mal durch und der erste Durchgang war Tav… Ich habe das Gefühl, dass Dark Urge so viel mehr zu bieten hat – die Interaktionen mit den Begleitern und der Umgebung, die Dialogoptionen und die unvermeidlichen Morde, die man auslöst, weil man nicht weiß, ob die gewählte Option überhaupt zu einem Mord führen würde? […] Jadefangg via reddit

Was ist ein Tav? Tav ist der voreingestellte Name, den Baldur’s Gate 3 benutzerdefinierten Charakteren gibt. Wenn ihr euren Namen nicht ändert, startet ihr also als Tav . Zudem bedeutet Tav: Tadpoled Adventurer, so werden alle selbsterstellten Charaktere genannt, weil jeder infiziert wurde.



Der Name ist offenbar von der ursprünglichen Entwicklungsversion abgeleitet: Gustav – der Name von Swen Vinckes Hund , wie es Halsins Synchronssprecher Dave Jones auf Tav , um sich auf den Spielercharakter zu beziehen. ist der voreingestellte Name, den Baldur’s Gate 3 benutzerdefinierten Charakteren gibt. Wenn ihr euren Namen nicht ändert, startet ihr also als. Zudem bedeutet Tav: Tadpoled Adventurer, so werden alle selbsterstellten Charaktere genannt, weil jeder infiziert wurde., wie es Halsins Synchronssprecher Dave Jones auf X schreibt. Die Spieler benutzen den Begriff, um sich auf den Spielercharakter zu beziehen.

Aber nicht nur Astarion wird von der Anziehungskraft des Dunklen Drangs in den Bann gezogen. Auch euer Gefährte Gale hat erstaunliche Interaktionen mit dem Serienkiller.

Als der Spielercharakter gestand, dass er gezwungen sein würde, Gale zu töten, da dieser ihm am meisten am Herzen lag, antwortete Gale mit einem Prise Humor: „Süß, dass du dich genug um mich sorgst, um mich zu ermorden. Macht es dir etwas aus, wenn du es nicht tust?“ Ein schräger Dialog, der das Spielerlebnis umso unterhaltsamer macht, wie es Spieler Perfect_Address_6359 schreibt. Der Spieler setzt darauf, einen guten Dark Urge zu spielen.

Auch weitere Spieler schlossen sich der Diskussion auf Reddit an und teilten besondere Sätze eurer Gefährten an den Dark Urge :

Dianwei32 schreibt, dass Karlach ähnlich wie Gale antworten würde: Mit Karlach ist es ähnlich. Du erzählst es ihr und ihre Reaktion ist: That’s so sweet… And fucked up.

GreatPhail ist begeistert von Lae’zels Sätzen: Fast alle Origin-Begleiter: Es ist so süß, dass du versuchst, mich nicht umzubringen. Lae’zel: Fuck around and find out. Immer noch eine süße Szene, aber mein Gott, sie ist ganz anders als die anderen lol.

Consistent-Basis-509 ist der Meinung: Urge hat einige der besten Szenen, und ich bleibe dabei.

Was genau ist das Dunkle Verlangen ? Der Dark Urge ist eine der Origin-Geschichten, die ihr spielen könnt. Als Dark Urge schlüpft ihr in die Rolle einer Person ohne Erinnerungen. Es wird offenbart, dass dieser Charakter regelmäßig von einem überwältigenden Verlangen nach Mord heimgesucht wird. Als Anfänger solltet ihr das Dunkle Verlangen meiden, außer ihr seid absolute Psychos.

Das Dunkle Verlangen hegt eine Freude an Brutalität und Blutvergießen – das alles erfüllt den Charakter mit Befriedigung, auch wenn er das nicht will. Das Dunkle Verlangen kämpft also mit einem inneren Konflikt – wie stark sollte er diesen Impulsen nachgeben?

Wer das Dunkle Verlangen spielt, wird bei seinem Spieldurchgang auch einige Story-Überraschungen erleben.

Dark Urge ist zweifellos ein Charakter, der nicht nur die finsteren Seiten des Spiels, sondern auch den Spaß und die Lacher in den Vordergrund rückt. Wer hätte gedacht, dass das Böse so unterhaltsam sein kann?

Auch MeinMMO-Autor Benedict Grothaus hat das Dunkle Verlangen gespielt und ist begeistert:

Ich weiß jetzt, was das „Dunkle Verlangen“ ist und es macht den Charakter so viel besser