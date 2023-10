Spieler von „dummen Helden“ erzählen, wie viel Spaß sie in Baldur’s Gate 3 haben – „Kannst ein Großschwert nicht austricksen“

Spieler in Baldur’s Gate 3 lieben es, mit ihren Charakteren in eine dumme Rolle zu schlüpfen und setzen lieber auf Muskelkraft als auf Verstand. MeinMMO verrät euch, was dahinter steckt.

Seit nunmehr über zwei Monaten zieht das fesselnde Abenteuer von Baldur’s Gate 3 unzählige Spieler weltweit in seinen Bann. In dieser Zeit haben sich einige Spieler in einem Punkt geeinigt: Das Spielen eines Charakters mit begrenzter Intelligenz ist der Schlüssel zu endlosem Unterhaltungspotenzial.

Baldur’s Gate 3 steckt voller Abenteuer, Rätsel und gefährlicher Kreaturen, und doch sind es nicht immer die klugen Entscheidungen, die die Spieler am meisten begeistern.

Spieler in Baldur’s Gate 3 setzen auf Stärke für mehr Spaß im Spiel

Was sagen die Spieler? Ein Spieler namens Zodigod erregt große Aufmerksamkeit in der Baldur’s Gate 3- Community mit einem Reddit-Beitrag namens: Ich bin vielleicht dumm, aber du bist gemein und das ist noch schlimmer. Der Thread verzeichnet mittlerweile über 4.000 Upvotes und mehr als 300 Kommentare.

Der Beitrag zeigt ein Meme aus dem japanischen Mafia-Spiel Yakuza 2, das humorvoll zeigt, wie es ist, als Charakter mit geringerer Intelligenz zu spielen.

Mit diesem humorvollen Beitrag brachte Zodigod die Community zum Lachen, und zahlreiche Spieler teilen ihre amüsanten Erfahrungen mit ihren einfältigen Charakteren.

Wir haben euch einige Kommentare zusammengefasst:

PiusTheCatRick erklärt: Wir sind am besten, wenn wir dumm sind. Wenn wir klug wären, würden wir erkennen, dass die ganze Situation hoffnungslos ist und einfach aufgeben. Man kann das Unmögliche tun, wenn man es nie erkennt.

Pink-PandaStormy stimmt ihm zu: Eben. Ich kann nicht einfach blindlings in einen Haufen von Feinden stürmen, um jemanden zu retten, wenn ich rational darüber nachdenke.

LichQueenBarbie macht sich über den Gefährten Gale witzig, der einen hohen Intelligenz-Wert hat, aber trotzdem dumme Sachen anstellt: Mein Verlobter Gale hat eine hohe Intelligenz und er ist ein Dummkopf.

Sachen anstellt: Apoordm bringt es auf den Punkt: Es braucht Dummheit, um ein wahrer Held zu sein […].

Ein Spieler beschreibt seinen Charakter als eine Art Zwergen-Variante von Kratos aus God of War . Er spaziert demnach ausschließlich in knallroter Unterwäsche und einem heruntergekommenen Kapuzenumhang herum, doch seine Waffen seien nichts Geringeres als seine eigenen Hände mit lächerlicher Kraft .

Einige begeisterte Spieler sind der Meinung, dass Intelligenz in Baldur’s Gate 3 überschätzt wird. Sie sind davon überzeugt, dass ihre immense Stärke alle Herausforderungen meistern kann. „Da draußen gibt es Leute, die glauben, sie könnten mich mit List übertrumpfen. seufz Vielleicht … vielleicht. Doch bislang ist mir niemand begegnet, der die schiere Gewalt eines Großschwerts austricksen konnte“, kommentierte Applejuice42.

Durch außergewöhnliche Stärke ist es unter anderem auch möglich, einen Goblin gegen einen anderen zu schleudern, schwere Feinde von einer Klippe zu stoßen, beeindruckend weite Sprünge zu vollführen oder im Allgemeinen Gegenstände und Waffen sehr weit zu werfen.

Spieler haben herausgefunden, dass das Schlüpfen in die Rolle eines starken Helden nicht nur für Lacher sorgt, sondern auch eine erfrischende Abwechslung bietet. Am Ende des Tages geht es darum, Spaß zu haben, ganz gleich, welchen Spielstil man verfolgt.

Wie spielt ihr euren Tav am liebsten? Was habt ihr schon alles mit Stärke gemeistert? Schreibt es uns gerne in die Kommentare.

