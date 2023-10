Spieler in Baldur’s Gate 3 verraten, welche NPCs ihnen besonders am Herzen liegen, warum sie deswegen nicht böse werden

Karlach und Astarion. Beide verdienen einen guten Tav oder Durge [Dunklen Drang] – Karlach, weil sie einfach ein so guter Mensch ist und diese Art von Güte es verdient, mit noch mehr Güte belohnt zu werden, und Astarion, weil er zumindest seit seiner Zeit als Sklave von Cazador keine guten Menschen mehr in seinem Leben hatte. Er verdient es, auch etwas Gutes in seinem Leben zu erfahren.

Auch weitere Spieler teilen mit, welche NPCs ihnen besonders am Herzen liegen und sie davon abhält, böse Entscheidungen zu reffen (via Reddit ):

Allerdings bedeutet dies, dass ihr einige der beliebtesten NPCs im Spiel in Gefahr bringt, und das kann ziemlich schwer zu ertragen sein, wenn ihr an ihnen hängt. Ein gutes Beispiel hierfür ist der Rekrutierungsprozess von Minthara, der verlangt, dass ihr den Druidenhain und alle Tieflinge niedermetzelt.

Wenn ihr euch in Baldur’s Gate 3 voll und ganz in die Rolle eines Schurken versetzen möchtet, kann ein Spieldurchlauf als Dunkler Drang eine lohnenswerte Erfahrung sein.

Baldur’s Gate 3 ist ein Spiel, das die Beziehungen zwischen Spielern und ihren Begleitern und anderen NPCs mit Emotionen füllt. In diesem Spiel habt ihr die Möglichkeit, moralische Entscheidungen zu treffen und mit einer Vielzahl von Charakteren auf eurem Abenteuer zu interagieren. Diese Interaktionen können euren Weg beeinflussen, sei es in eine gute oder böse Richtung.

