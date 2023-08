Baldur’s Gate 3: Mein schwerster Kampf wurde ganz leicht, als ich eine Sache änderte

Unser Autor Schuhmann hat sich im Rollenspiel-Hit Baldur’s Gate 3 (Steam) die Zähne an einer Schlacht ausgebissen. Die Verteidigung des Smaragdhains der Druiden gegen die Goblins wollte ihm einfach nicht gelingen. Er wurde von Flug-Goblins und Kampfspinnen überrannt, bis er die Grünlinge mit ihren eigenen Waffen schlug.

Was ist das für eine Schlacht? Der Akt 1 von Baldur’s Gate läuft letztlich auf die Schlacht um die Grotte der Druide, den „Smaragdhain“, hinaus:

Entweder man stellt sich auf die Seite der Tiefling-Flüchtlinge und verteidigt die Festung gegen die Goblin-Armee.

Oder man entscheidet sich dafür, sich eine neue, heiße, böse Freundin zuzulegen und verrät das Gute.

Ich hab mich für die Verteidigung entscheiden. Aber der „gute Weg“ erwies sich einmal mehr als steinig und schwierig.

Der Schlachtplan der Goblins hat 4 Manöver

Woran bin ich gescheitert? Der Angriffsplan der „Bösen“ besteht aus 4 Manövern:

Zu Beginn des Kampfes springen 2 Schwert-Spinnen über die Brüstung und greifen sofort die Tiefling-Verteidiger an, schon im ersten Zug killen die Spinnen die schwach gerüsteten Flüchtlinge.

Ein Oger wirft zudem Fässer mit Kampf-Goblins auf die Brüstung: Die Goblins springen aus den zerschellenden Fässern und zwingen die Tieflinge sofort in den Nakampf. Da fliegen auch Goblin-Schamanen mit. Der Oger wirft 2 Goblins pro Zug.

Dazu rennen 3 Selbstmord-Goblins mit brennen Fässern auf ihren Rücken auf das Festungstor zu und jagen es in die Luft.

Ist das Tor erstmal gesprengt, greifen der Oger und die starken Nahkämpfer der Armee an, marschieren durchs Tor und killen die Flüchtlinge und meine Helden erbarmungslos mit schierer Masse. Die böse Elfenbraut mischt mit Heilzaubern und Buffs kräftig mit.

Das Problem ist, dass die Flüchtlings-Helfer in der Situation nahezu nutzlos sind, weil sie sofort in den Nahkampf gehen und sterben. Auch die Verteidigungsanlage bringt nichts, weil die Goblins sie in die Luft jagen.

Letztlich kämpft man dann irgendwie hoffnungslos in der Unterzahl mit seinen 4 Leuten gegen 10 bis 20 Gegner.

Eigentlich steht man hier also auf verlorenem Posten.

Es reichte, einen Goblin gleich zu Beginn zu töten

Wie konnte ich die Schlacht ganz einfach gewinnen? Normalerweise würde ich in so einem Fall sagen: Na ja, dann lass ich die Quest halt erstmal aus und level irgendwie noch hoch oder besorg mir bessere Items und das passt schon.

Aber im Fall von Baldur’s Gate 3 lohnt sich tatsächlich das Nachdenken, wie die Entwickler sagen:

Der Schlüssel zum Sieg ist es, so schnell wie möglich, den Selbstmord-Goblin zu killen, der am dichtesten am Oger steht: Die Explosion ist dem Oger zwar egal, aber die Explosion lässt all seine Wurffässer zersplittern.

Um den Goblin auszuschalten reichten letztlich ein Pfeil meines Schurken und ein Zauber meiner Klerikerin.

Nun stehen die vorher so gefährlichen Wurf-Goblins verdutzt herum, haben keine Fässer mehr, können nicht geworfen werden, sondern werden zu Nadelkissen für die Fernkampfwaffen der Verteidiger, die sicher auf den Zinnen stehen.

Weil ich meine stärkste Nahkämpferin an den Sprungort der Schwert-Spinne platzierte, blieben die Spinnen aus Furcht auch erstmal zurück.

Nachgedacht hat was gebracht.

Ohne den Stress gleich Spinnen und Fluggoblins auf den Zinnen zu haben, wurden die vorher so nutzlosen Tieflings-Flüchtlinge jetzt tatsächlich nützlich und schossen die „Explosionsgoblins nieder“; so dass die starben, bevor sie das Tor erreichen konnten.

Letztlich stand die riesige Angriffs-Armee vor verschlossenen Türen und warf hiflos mit Steinen, während die heiße Elfenbraut im Hintergrund nichts tun konnte, als sinnlos zu zaubern und auf ihr Ende zu warten.

Zum Schluss musste ich sogar die Festung verlassen und zu der Elfin auf ihren Hügel wandern, um ihr ein Ende zu bereiten.

Im Prinzip war’s völlig ausreichend, den richtigen Explosions-Goblins zum richtigen Zeitpunkt auszuschalten, damit die Schlacht von „ungewinnbar“ zum Kinderspiel wurde.