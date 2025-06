Ein Charakter aus Baldur’s Gate 3 ist so unbeliebt, dass 9.000 Leute ein ganzes Reddit gegen ihn betreiben

Ein einzelner Charakter in Baldur’s Gate 3 wird abgrundtief gehasst – von so ziemlich allen. Das hat er sich hart erarbeitet.

In Baldur’s Gate 3 tummeln sich schier endlos viele NPCs, sodass jeder Spieler und jede Spielerin den einen oder anderen findet, von dem man nicht genug bekommen kann. Es gibt allerdings einen einzigen NPC im Spiel, der von der ganzen Community abgrundtief gehasst wird. Die Abneigung ist sogar so groß, dass ein kleiner Teil der Spielerschaft sich zusammengetan hat, um dieser Abneigung ein ganzes Subreddit zu widmen. Die Rede ist von Wulbren Bongle.

Wer ist Wulbren Bongle? Wulbren Bongle ist der Anführer der „Ironhand Gnomes“ und im Spiel im Grunde ein Terrorist. Er versucht, die Steel Watch in Baldur’s Gate zu vernichten und alle Gondians in der Stadt auszulöschen. Was grundsätzlich durchaus nachvollziehbar ist, wenn man die Bedeutung der Steel Watch für Gortash und den Kult der Absoluten bedenkt, wird aber durch Wulbrens Art ruiniert.

Er beleidigt alle um sich herum – und das permanent. Egal wie oft man ihm hilft, immer ist er unzufrieden und zeigt keinen Funken Anerkennung. Das gilt besonders für Barcus, einen anderen Tiefengnom, der sich auf eine lange und beschwerliche Reise begibt, um Wulbren zu retten – und dennoch nur Missachtung erntet.

Was hat die Community gemacht? Aus der Ablehnung von Wulbren Bongle wurde das Subreddit mit dem Namen „FuckWulbrenBongle“, in dem sich sämtliche Beiträge nur darum drehen, warum man ausgerechnet diesen Gnom doch abgrundtief hasst. Die Mitglieder dieses Subreddits versuchen sich gegenseitig darin zu übertreffen, einander zu beweisen, warum man Wulbren doch zum Teufel jagen sollte.

Immerhin sorgt all die Ablehnung auch für jede Menge Kreativität, denn im Subreddit gegen Wulbren gibt es auch eine Menge lustiger Memes, wie eben das hier:

Auch gerne gesehen ist ein Lied auf YouTube mit dem simplen Namen „F*** Wulbren Bongle“. Und, nunja, der Name ist eben Programm.

Damit dürfte Wulbren Bongle noch unbeliebter sein als selbst die fiesesten Bösewichte in Baldur’s Gate 3. Denn auch die haben zumindest ihre kleine Fangemeinde – doch bei diesem Tiefengnom scheint das anders zu sein. In diesem Sinne: Seid lieb zu den NPCs aus Baldur’s Gate 3. Außer zu Wulbren Bongle.

Habt ihr auch einen NPC in Baldur’s Gate 3, mit dem ihr so gar nicht zurechtkommt und der ein eigenes Lied der Ablehnung verdient hätte? Oder seid ihr auch der Ansicht, dass es keinen anderen Charakter gibt, der so viel Abneigung verdient hat, wie Wulbren Bongle?