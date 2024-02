Skull & Bones wiederholt eine Gameplay-Sünde von The Division 1 vor 8 Jahren

Tom Clancy’s The Division ist ein MMO-Shooter von Ubisoft. Spieler finden sich in einem winterlichen New York wieder, in dem die Menschen um ihr nacktes Überleb...

The Division bekam das mit weiteren Patches in den Griff. Vielleicht wird ja auch Skull & Bones dieses offenkundige Problem noch beheben können.

Was hat das mit The Division zu tun? Wie PcGamesN weiß, hatte der Shooter The Division von Ubisoft dasselbe Problem beim Start 2016. Damals standen Spieler sogar Schlange (via reddit ), um bestimmte NPCs oder wichtige Items zu finden.

Das neue Piraten-Spiel von Ubisoft, Skull & Bones , wiederholt einen Fehler, der schon bei The Division auftrat, ein Spiel aus dem Jahr 2016: eine zu langsame Respawn-Rate für wichtige Objekte wie Akazien-Bäume. Spieler sagen, sie warten 30 Minuten an einem Baum, der einfach nicht wieder auftaucht.

