Skull and Bones: 5 Dinge, die ihr vor dem Kauf wissen solltet

Skull and Bones wird bald veröffentlicht, doch nicht jeder ist von einem Kauf überzeugt. Wir zeigen euch deshalb 5 Dinge des Piratenspiels, die ihr vor dem Kauf wissen solltet.

Was ist Skull and Bones? Es handelt sich bei Skull and Bones um ein „Open World“-Piratenspiel, bei dem ihr eure eigene Crew zusammentrommelt, ein Schiff benutzt und damit den Ozean unsicher macht. Viele Fans konnten das Spiel kaum erwarten, doch viele Verschiebungen und Ankündigungen sorgten für Zweifel.

Damit ihr also nicht vorschnell eure Kreditkarte zückt, listen wir euch die wichtigsten Dinge auf, die ihr wissen solltet, bevor ihr Skull and Bones kauft.

Ihr wollt noch Gameplay des Spiels sehen? Dann haben wir genau das passende Video für euch:

1. Das Genre des Spiels

Was ist das für ein Spiel? Skull and Bones ist ein Action-Adventure mit Open-World-Elementen und spielt in einem Piraten-Setting. Ihr nehmt die Rolle eines Kapitäns ein und versucht in der Welt der Freibeuter Fuß zu fassen. Ihr trommelt eine Crew zusammen, baut euch ein Schiff und erledigt Aufgaben. Eine Story gibt es nicht, dafür aber Events, Aufträge und jede Menge Möglichkeiten euer Schiff nach eurem Gusto auszubauen.

2. Alle Preise von Skull and Bones

Wie viel kostet Skull and Bones? Je nachdem, für welche Plattform ihr euch entscheidet, unterscheiden sich auch die Preise einer Kopie des Spiels. Folgende Preise müsst ihr im Blick haben:

PC, Epic Games oder Ubisoft Store Standard-Edition: 59,99 € Premium-Edition: 89,99 €

Xbox, PlayStation Standard-Edition: 79,99 € Premium-Edition: 109,99 €



Mehr zum Thema Skull and Bones: Alle Infos zu Vorbestellungen und Editionen von Jonas Herrmann

3. Aktivitäten in Skull and Bones – Das gibt es zutun

Wie beschäftige ich mich? In Skull and Bones habt ihr die freie Wahl, wie ihr eure Zeit auf See gestalten wollt. Das größte Ziel, das jedoch jeder verfolgt, ist die Aufwertung des Schiffes sowie des Ranges als Kapitän. Wie ihr das anstellt, bleibt euch überlassen. Es gibt verschiedene Aktivitäten wie große Welt-Events mit Bossen, Aufträge an Außenposten oder sogar PvP.

Da Skull and Bones über Jahre hinweg unterstützt werden soll, könnt ihr auch mit einem Battle Pass rechnen, der kostenpflichtig ist. Dieser könnte die Spieler auch auf langer Hinsicht beschäftigen, sollten die Aufträge der Außenposten oder die Events monoton werden.

4. Keine Story, dafür jahrelange Updates

Wie wird Skull and Bones weiterentwickelt? Das Piratenspiel soll mit zukünftigen Updates gespeist werden und nicht nur neue Events, sondern auch Items für eure Schiffe mit sich bringen. Einen Battle Pass soll es auch geben, der eine kostenlose sowie eine kostenpflichtige Variante bereithält und Spieler mit weiteren Belohnungen überhäuft. Ein großes Manko ist jedoch das Fehlen einer Story, denn diese wurde von den Entwicklern bewusst gestrichen.

5. Post-Launch und Endgame – Das erwartet euch

Wie sieht es nach dem Release aus? Solltet ihr das Piratenspiel „durchgespielt“ und den höchsten Rang erreicht haben, stellt sich die Frage: Was nun? Dafür hat Ubisoft die Seasons erschaffen. In jeder Season wird nämlich ein feindlich gesinnter Kapitän in den Vordergrund gerückt, den ihr herausfordern könnt.

Zudem bieten die Seasons kostenlose sowie kostenpflichtige Items, die ihr durch Aufträge freispielen könnt. Dazu gehören neue Schiffe, Waffen und kosmetische Items. Eine Season soll 12 Wochen lang gehen.

Das ist die Roadmap für Jahr 1.

In Zukunft sollen dann große PvE-Events anstehen, die ihr mit verbündeten Spielern angehen könnt. Dabei tretet ihr dann gegen große Bosse an und sichert euch guten Loot. Wann diese Updates jedoch erscheinen sollen, ist nicht bekannt.

Wann wird Skull and Bones veröffentlicht? Skull and Bones feiert seinen offiziellen Release am 16. Februar. Vorbesteller der Premium-Edition bekommen jedoch einen 3-tägigen Vorsprung und dürfen früher in hohe See stechen.

Das waren alle wichtigen Punkte, die ihr wissen solltet, bevor ihr Skull and Bones kauft. Was haltet ihr von dem Piratenspiel? Hat die Beta euch überzeugen können oder verzichtet ihr zum Release auf das Spiel? Lasst es uns in den Kommentaren erfahren!