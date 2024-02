Skull and Bones: Alle Infos zu Vorbestellungen und Editionen

Nach jahrelanger Irrfahrt steht der Release des Piraten-MMOs Skull and Bones jetzt vor der Tür. Wir haben alle Infos zu Vorbestellungen und Editionen.

Ursprünglich schon für 2016 geplant, hat sich die Ankunft von Skull and Bones immer wieder verschoben. Das Spiel wurde mehrmals umgebaut und neu ausgerichtet. Jetzt ist endlich Land in Sicht für das vielversprechende Piraten-MMO mit offener Welt. Wir geben euch einen Überblick über die verschiedenen Editionen und zeigen euch, wo ihr sie vorbestellen könnt.

Das ist Skull and Bones

Erinnert ihr euch noch an die fantastischen See-Schlachten aus Assassin’s Creed 4: Black Flag? Skull and Bones möchte euch genau die jetzt mit neuer Technik und MMO-Elementen zurückbringen. Der Erfolg des 2013 erschienenen Black Flag war nämlich auch der Ursprung der Entwicklung des Spiels. Weg vom Assassinen-Thema, hin zu einem aufregenden Multiplayer!

Die Entwicklung kam allerdings mehrmals ins Stocken und die Ausrichtung wurde mehr als nur einmal geändert. Jetzt ist es aber endlich so weit und ab dem 16. Februar könnt ihr mit eurem eigenen Piratenschiff in See stechen.

Euer Ziel ist dabei relativ simpel. Ihr macht die offene Welt unsicher, liefert euch actionreiche Seeschlachten und kapert andere Schiffe. Dabei gewinnt ihr Materialien, die ihr hinterher wiederum in euer Schiff und eure Crew investieren könnt. Quasi ein Looter-Shooter mit Seeschlachten, den ihr natürlich auch im Koop mit euren Freunden spielen könnt.

Das sind die Editionen

Skull and Bones kommt grundsätzlich in zwei Versionen, der Standard Edition und der Premium Edition. Zusätzlich gibt es bei Amazon noch die Limited Edition, die euch ohne Aufpreis eine Extra-Mission spendiert. Alle Vorbesteller erhalten außerdem das „Hoheit der offenen See“-Paket. Dieses bietet ein exklusives Outfit sowie ein besonderes Krönungsfeier-Feuerwerk.

Besonders spannend ist natürlich die Premium Edition. Die lässt nämlich schon bis zu drei Tage früher, also ab sofort, in das Spiel starten. Folgende Inhalte sind darüber hinaus in der Premium Edition enthalten:

Zusatzmission „Die Ashen Corsair“ (auch in Limited Edition enthalten)

Zusatzmission „Das Vermächtnis von Bloody Bones“

„Ballade von Bloody Bones“-Paket mit Outfit und 11 Schiffsverzierungen

digitales Artbook

digitaler Soundtrack

Token für Premium-Kaperbrief

Hier findet ihr die Premium Edition:

Noch mehr gute Deals und alle Infos zu spannenden Neuerscheinungen findet ihr in unserer Übersicht.