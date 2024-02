Günstige Bildgewalt für eure Augen! 165Hz-Monitor bei Amazon im Schleuderpreis

Dieser 165Hz-Monitor ist für wirklich ein Preis-Leistungs-Biest und ideal für FPS-Shooter. Greift zu, denn das Amazon-Angebot ist befristet.

Dieser Curved-Monitor von CRUA zieht euch in eure liebsten Spielwelten hinein. Dabei könnt ihr euch auf eine flüssige Bildwiederholungsfrequenz verlassen, was insbesondere bei FPS-Shootern von Vorteil ist. Nicht nur das, er besitzt auch 1ms GTG Reaktionszeit, was eure Spielabläufe reibungsloser macht und somit aufwertet. Spart jetzt 24% und bezahlt nur 129€ statt 169€.

Mit diesem 165Hz-Monitor macht ihr nichts verkehrt.

Die Gründe dafür liegen klart auf der Hand. Ihr erhaltet zu einem starken Preis-Leistungs-Verhältnis einen reaktionsschnellen Bildschirm in einer Curved-Version. Die 165Hz machen sich bei schnellen Actionrollenspielen oder FPS-Shooter-Spielen bemerkbar. Ihr könnt im Bruchteil einer Sekunde die Chance nutzen und in einen Sieg verwandeln. Dominiert klar in Spielen wie Rainbow Six Siege oder Counter-Strike 2 und zeigte euren 60Hz-Monitor-Buddys den Unterschied!

Eine FHD-Auflösung ist in der heutigen Zeit bei vielen Spielern zu Recht beliebt, da diese immer noch beachtlich scharf und schön daherkommt. In erster Linie ist er die beste Wahl für FPS-Spieler, um die maximalen Bildraten herauszuholen. Wenn ihr Story-Gamer seid und maximale Auflösungen genießen wollt, holt euch dieses Schmuckstück – ein bildgewaltiger 49-Zoll-Monitor mit 240Hz im Angebot.

Der Monitor von CRUA verfügt über eine Krümmung von 2800R, die das Sichtfeld von euch erweitert und ein immersives Spielerlebnis ermöglicht. Die schnelle Reaktionszeit von nur 1ms GTG minimiert Bewegungsunschärfe und sorgt dafür, dass auch schnelle Action-Szenen klar dargestellt werden.

Mit der FreeSync-Technologie wird die Bildwiederholrate eures Bildschirms mit der Framerate der Grafikkarte synchronisiert, was zu einer flüssigen Darstellung ohne Tearing oder Stottern führt. Obendrein verfügt der Monitor über verschiedene Augenschutzfunktionen wie einen Blaulichtfilter und eine flimmerfreie Technologie, die die Belastung eurer Augen reduzieren und ein angenehmes Seherlebnis bieten.

Er ist VESA-kompatibel und kann somit problemlos an einer Wandhalterung oder einem Monitorarm befestigt werden. Er verfügt zudem über Anschlussmöglichkeiten wie DisplayPort und HDMI, um eine einfache Verbindung mit verschiedenen Geräten wie PCs, Konsolen oder Laptops zu ermöglichen.

Hier gibt es mehr Top-Angebote

Entdeckt die besten Deals für euer Gaming-Setup! Findet hochwertige Grafikkarten, superschnelle SSDs, robuste Mainboards und leistungsstarke CPUs zu unschlagbaren Preisen auf unserer Deals-Übersichtsseite. Stellt ein kostengünstiges Gaming-System zusammen, das seinesgleichen sucht und findet faszinierende Gadgets und technische Geräte. Schaut regelmäßig vorbei, um keine Top-Angebote zu verpassen!