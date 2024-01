49-Zoll-Monitor mit 240Hz & Ultrawide-Auflösung zum Knallerpreis bei Cyberport

Der 49-Zoll-Monitor von LG ist ein monumentales Monster und entführt euch in nie dagewesene Abenteuer. Jetzt im Cyberport-Angebot.

Der Monitor von LG UltraGear besitzt nicht nur eine riesige Größe, sondern auch eine majestätische Auflösung in DQHD, was 5.120×1.440 entspricht. Außerdem besitzt er eine Bildwiederholungsfrequenz von 240Hz, was unglaublich schnell ist und sich insbesondere beim Online-Gaming bemerkbar macht. Spart jetzt 270€ bei Cyberport und bezahlt nur 829€ statt 1099€.

Darum ist der 49-Zoll-Monitor von LG ein Gaming-Wunder

Die schiere Größe ist in Verbindung mit der Ultrawide-Auflösung einfach wunderschön. Taucht in tolle Open-World-Spiele wie Elden Ring oder The Witcher 3 ein. Erlebt satte Farben und nie dagewesene Details.

Durch eine Bildwiederholungsrate von 240Hz punktet ihr vorwiegend beim Online-Gaming. Nutzt dies zu eurem Vorteil und dominiert in FPS-Shootern wie Valorant oder Counter-Strike 2. Glaubt mir, wenn ihr vorher nur 30Hz oder 60Hz genutzt habt, werdet ihr die Unterschiede definitiv bemerken. Auch viele AAA-Games unterstützen mehr als 60Hz, wodurch auch diese flüssiger laufen und sich einfach besser spielen lassen.

Der Monitor unterstützt AMD FreeSync, was bedeutet, dass er mit kompatiblen Grafikkarten zusammenarbeitet, um Tearing und Ruckeln zu reduzieren und ein flüssiges Spielerlebnis zu gewährleisten. Zusätzlich verfügt er über einen BlueLight Filter, der dazu beiträgt, die Belastung der Augen bei längerem Betrachten zu reduzieren.

Die HDR 10-Unterstützung sorgt für eine verbesserte Helligkeit und Farbgenauigkeit, um ein lebendiges und realistisches Bild zu erzeugen. Auch eine Reaktionszeit von 1ms trägt dazu bei, dass eure Spielerlebnisse flüssiger ablaufen.

