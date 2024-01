WQHD-Laptop mit Power einer 3080 Ti & 165Hz um 400€ günstiger bei Saturn

Der WQHD-Laptop von Gigabyte ist ein wahrer Entertainer im mobilen Gaming-Bereich. Nutzt jetzt das attraktive Angebot bei Saturn.

Das Gerät von Gigabyte besitzt viele Attribute, die für tolle Spielerlebnisse sorgen. Ihr erhaltet ein 15,6-Zoll-Display in einer superscharfen WQHD-Auflösung, die Power einer 3080 Ti, 16GB DDR5-RAM und 1TB SSD-Speicher für schnelle Datenübertragungsraten. Das ist noch längst nicht alles, aber überzeugt euch selbst. Spart jetzt 400€ und bezahlt nur 1399€ statt 1799€.

Darum ist der WQHD-Laptop von Gigabyte eine Gaming-Bestie

Durch eine schnelle Bildwiederholungsfrequenz von 165Hz könnt ihr in vielen Online-Spielen das Ruder herumreißen. Schnelle Bildraten sind in Kombination mit schnellen Reflexen und einer passenden Maus ein wahrer Traum. Ihr könnt aus den Vorteilen profitieren und in Spielen wie Valorant oder Apex Legends glänzen.

Der Intel i5-12500H (Evo) Prozessor in Kombination mit 16GB RAM und einer großzügigen 1TB SSD sorgt für eine schnelle Leistung und reibungslose Multitasking-Fähigkeiten. Dies sind die besten Bausteine, um allerlei Anwendungen zu starten und im Gaming-Bereich sämtliche Titel zu stemmen.

Die NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti Grafikkarte bietet euch eine mobile Grafikleistung, die sich sehen lassen kann. Dank DLSS könnt ihr sogar hungrige Spiele mühelos in einer WQHD-Auflösung starten, da mittels KI-Berechnung viel Leistung eingespart wird und ihr höhere Bildraten erhaltet, ohne viel Qualität bei der Bildauflösung einzubüßen. Bedenkt aber, dass nicht jedes Spiel DLSS unterstützt. Allerdings unterstützen immer mehr Blockbuster-Spiele diese Funktionen, weswegen ihr euch keine Sorgen machen braucht.

Das Gerät wird mit Windows 11 Home (64 Bit) geliefert, was eine benutzerfreundliche Oberfläche und Zugang zu einer Vielzahl von Anwendungen und Spielen bietet, die speziell für dieses Betriebssystem entwickelt wurden.

