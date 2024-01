Die ultimative GoPro-Alternative von DJI ist jetzt bei Amazon besonders günstig im Angebot

Die Firma DJI stellt nicht nur erstklassige Drohnen her, sondern macht auch Platzhirsch GoPro im Actioncam-Segment Konkurrenz.

Dabei ist die DJI Osmo Action 3 sogar eine der besten Action-Kameras, die es aktuell auf dem Markt gibt. Die kleine Cam ist von Grund auf günstiger als vergleichbare Modelle von GoPro, jetzt kommt aber sogar nochmal Extra-Rabatt dazu! Bei Amazon könnt ihr sie euch jetzt nämlich für nur 274,99€ kaufen.

So gut ist das Angebot: Die UVP der kompakten Kamera ist mit 359€ angegeben. Im Vergleich dazu spart ihr also satte 23% oder starke 85€. Der Versand ist bei Amazon kostenlos. Der Preis rangiert im absoluten Top-Segment und kommt nahe an den Tiefstpreis in Höhe von 263,91€ dran. (Quelle: geizhals.de)

Übrigens: Bei MediaMarkt und Saturn wird die Kamera gerade zum selben Preis verkauft.

DJI Osmo Action 3: Das bietet die GoPro-Alternative

Actioncams sind, wie es der Name schon verrät, vor allem für den Einsatz bei Extremsportarten oder in außergewöhnlichen Wetterlagen ausgelegt. Sie sind kompakt und können für gewöhnlich auch den ein oder anderen Sturz oder die Berührung mit Wasser locker wegstecken. Diese Vorteile machen die Kameras aber auch perfekt für kleine Home-Videos, VLogs oder für Reisen.

GoPro ist natürlich der Marktführer in diesem Gebiet, aber DJI bietet einige erstklassige Alternativen, allen voran die Osmo Action 3. Mittlerweile gibt es zwar auch schon eine vierte Generation, die bietet aber nur marginale Verbesserungen im Vergleich zur Action 3. Mit der könnt ihr 4K-Videos mit 120 Bildern pro Sekunde aufnehmen. Beide Bildschirme sind Touchscreens, die Nutzung geht also ganz einfach von der Hand.

Die DJI Osmo Action 3 begleitet euch auf alle Abenteuer!

Ohne passendes Gehäuse ist die Osmo Action 3 bis zu einer Tiefe von 16 Metern wasserdicht. Beim Skifahren oder beim Baden am See müsst ihr euch also keine Sorgen um das Gerät machen. Die Ausstattung kann sich außerdem wirklich sehen lassen. Folgendes ist im Lieferumfang enthalten:

1x Kamera

1x Schnellverschluss-Adapterhalterung

2x Objektivschutz (Gummi)

1x DJI Osmo Feststellschraube

1x Schutzrahmen

1x Hafthalterung (flach)

1x Extreme Akku

1xUSB-C auf USB-C PD-Kabel

