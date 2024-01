Samsung OLED Ultrawide-Monitor jetzt 420€ günstiger: Verliert beim Zocken und Arbeiten nichts mehr aus den Augen

Mit dem Samsung Odyssey OLED G9 Ultrawide-Monitor habt ihr jederzeit den vollen Überblick, sei es beim Zocken oder Arbeiten.

Ihr seid auf der Suche nach einem neuen Monitor, der euch das ultimative Erlebnis bietet? Dann haben wir gute Nachrichten für euch: Bei Coolblue gibt es gerade den Samsung Odyssey OLED G9 mit 49 Zoll um 420€ reduziert auf nur noch 1179€. Das ist ein echter Schnapper für einen Monitor, der euch in eine andere Dimension entführt.

Was macht den Samsung Odyssey OLED G9 so besonders?

Der Samsung Odyssey OLED G9 ist nicht irgendein Monitor, sondern ein Ultrawide-Monitor, der euch eine riesige Bildfläche bietet. Mit einer Breite von 123 cm und einer Höhe von 37 cm habt ihr fast so viel Platz wie auf zwei normalen Monitoren nebeneinander. Das bedeutet, dass ihr beim Zocken und Arbeiten nichts mehr aus den Augen verliert. Ob ihr nun mehrere Fenster gleichzeitig öffnen wollt, einen Film im Kinoformat genießen wollt oder euch in euer Lieblingsspiel vertiefen wollt, der Samsung Odyssey OLED G9 lässt euch alles in voller Pracht erleben.

Aber nicht nur die Größe ist beeindruckend, sondern auch die Qualität. Der Samsung Odyssey OLED G9 hat eine Quad HD Auflösung von 5120 x 1440 Pixeln, die euch gestochen scharfe Bilder liefert. Die Bildwiederholrate von 240 Hz garantiert euch flüssige Bewegungen und schnelle Reaktionszeiten. Und das Beste: Er hat eine OLED-Technologie, die euch lebendige Farben und tiefe Schwarztöne zeigt. OLED bedeutet, dass jeder Pixel selbstleuchtend ist und sich individuell an- und ausschalten kann. Das sorgt für einen hohen Kontrast und eine hohe Energieeffizienz.

Der Samsung Odyssey OLED G9 ist also ein Monitor, der keine Wünsche offen lässt. Er ist ideal für Gamer, die sich in immersive Welten stürzen wollen, aber auch für Kreative, die viel Platz für ihre Projekte brauchen. Und dank des eleganten Designs und der RGB-Beleuchtung sieht er auch noch super aus. Wenn ihr also euren Schreibtisch aufwerten wollt, solltet ihr nicht lange zögern und euch dieses Angebot sichern.

