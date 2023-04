Ich habe 2 Monitore gegen einen großen getauscht und will nie wieder zurück

MeinMMO-Redakteur Benedikt Schlotmann hat im Alltag zwei Bildschirme gegen einen großen getauscht. Und das ist einer der sinnvollsten Entscheidungen für das HomeOffice gewesen, findet er.

Vor ein paar Jahren wechselte ich von einem Full-HD-Monitor auf zwei Geräte. Denn ein Monitor war mir im Alltag zu wenig:

Ich musste Fenster ständig schieben, Dinge minimieren oder ständig hin und her wechseln.

Das wirkte sich auf Dauer auch auf meine Konzentration aus, weil das für meine Augen ebenfalls anstrengend gewesen ist.

Mittlerweile habe ich mich jedoch von meinen beiden Bildschirmen verabschiedet und habe mir einen großen Ultrawide-Monitor gekauft. Und den Umstieg bereue ich bis heute nicht und möchte auch nicht wieder zurück auf zwei Geräte.

Zwei Monitore – Viele Kabel und nervige Halterungen

Warum störten mit 2 Displays? Mein Schreibtisch wurde einfach zu voll. Es lagen zu viele Kabel herum, die ich mit Kabelkanälen nicht in den Griff bekam. Die Monitorhalterung am Tisch ging mir auf Dauer auch auf die Nerven: Die Monitore ließen sich nicht immer perfekt ausrichten und die Kabel ließen sich nur bedingt befestigen.

Vielleicht hätte man das Problem auch mit einer besseren Halterung lösen können, aber ich war so genervt, dass ich den Kram einfach nur noch loswerden wollte. Eine Alternative erschien mir besser und sinnvoller.

Ich hatte auch von einigen Bekannten gehört, die dann auf Monitor Nr. 1 am Zocken waren und auf Nr. 2 dann Twitch oder ihre Discord-Chats offen ließen. Kollegen und Freunde schwören hier immer auf Multitasking. Das hätte mich auf Dauer auch nur abgelenkt, ich wollte mich lieber voll aufs Spielen konzentrieren und nicht 5 Dinge noch nebenbei machen.

Obendrein nervte mich beim Gaming auch die Lücke zwischen den Geräten. Bei Spielen wie Anno konnte ich das noch übersehen, bei einem Rennspiel ging dann die Lücke mitten durch den Wagen. Als dann ein Freund von seinem „neuen, tollen Monitor“ schwärmte, investierte ich dann auch rund 400 Euro.

Mein Schreibtisch mit 2 Monitoren: Unübersichtlich und kaum Platz für Mikrofon oder mein Mini-System.

1 großer Monitor – Endlich wieder Platz und Ordnung, aber nicht alles ist super

Durch den großen, einzelnen Monitor ist mein Schreibtisch wieder schön aufgeräumt. Ein Ultrawide-Monitor bietet einfach ausgedrückt die gleiche Bildschirmgröße wie 2 kleine Monitore zusammen. Stimmt nicht ganz, ist aber sehr nah dran.

Obendrein habe ich wieder jede Menge Platz, seit die beiden anderen Geräte mit der Halterung verschwunden sind.

Im Alltag macht sich der große Monitor bemerkbar. Ich kann mehrere Dokumente oder Programme nebeneinander öffnen und muss nicht zwischen zwei Display-Einheiten hin und her wechseln. Spiele sehen auf einem großen Monitor ohnehin viel besser aus, wenn man die entsprechende Grafikkarte für die Performance besitzt.

Für mich bedeutet das auch eine höhere Konzentrationsfähigkeit: Denn den ständigen Wechsel zwischen zwei Geräten fand ich auf Dauer ziemlich anstrengend.

Gibt es auch Dinge, die stören? Ja, dazu gehört etwa, dass viele Spiele etwa Zwischensequenzen nur in Full-HD rendern (etwa Need for Speed: Unbound, Division 2 oder die Menüs und Zwischensequenzen in Anno 1800). Auf meinem großen Monitor habe ich dann links und rechts einen schwarzen Balken. Das ist nervig, ich überlebe es aber.

“Unglücklich” sind auch die Katzen, die nicht mehr hinter meinem Monitor schlafen können, weil sie nicht mehr dahinter passen.

Eine zweite Sache ist, dass der große Monitor offiziell von der PS5 nicht unterstützt wird: Ich muss also entweder in Full-HD mit schwarzen Rändern oder mit gestrecktem Bild spielen, was seltsam aussieht. Warum ich mich über die fehlende Unterstützung ärgere, könnt ihr auf MeinMMO nachlesen:

