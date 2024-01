Philips Ambilight 4K-TV zum halben Preis: Jetzt 50% beim MediaMarkt-WSV sparen

Mit 144Hz und HDMI 2.1: Im WSV bei MediaMarkt bekommt ihr einen Original Ambilight-TV von Philips jetzt zum halben Preis.

Wer nach einem neuen Fernseher sucht kommt um Ambilight nicht herum. Das optische Highlight wurde von Philips entwickelt und patentiert. Ein sonst kostspieliges Modell mit 4K-Auflösung, 144Hz und HDMI bekommt iht jetzt zum halben Preis bei MediaMarkt. Der Preis ist von 699€ auf 349€ reduziert. Das sind satte 50% Rabatt für ein hochwertiges Gerät mit Ambilight.

Was ist Ambilight und warum braucht ihr es?

Ambilight ist eine innovative Technologie von Philips, die den Fernseher mit der Wand dahinter verbindet. Dabei leuchten LEDs an der Rückseite des TVs in den Farben des Bildschirms und erzeugen so einen dynamischen Lichteffekt, der das Fernseherlebnis intensiviert. Das Licht passt sich automatisch an die Farben und die Helligkeit des Bildes an und erzeugt so einen dynamischen Lichteffekt, der den ganzen Raum erfüllt. Das Ambilight sorgt für eine immersive Erfahrung, die euch das Gefühl gibt, mitten im Geschehen zu sein.

Aber Ambilight ist nicht das einzige Highlight. Der TV hat ein gestochen scharfes 4K-Display mit einer Bildwiederholrate von 144Hz, das euch jedes Detail und jede Bewegung zeigt. Ob ihr Filme, Serien, Dokus oder Sport schaut, ihr werdet begeistert sein von der Bildqualität. Dank HDMI 2.1-Anschluss erlebt ihr auch eure Games in 4K und mit flüssigen 144 Bildern pro Sekunde. Ein integrierter Gaming-Modus für eine verringerte Eingabeverzögerung, darf da natürlich auch nicht fehlen.

Film- und Gaming-Fans werden gleichermaßen von Dolby Vision begeistert sein. Das erweiterte HDR-Format sorgt für eine digitale Nachbearbeitung von Bild und Ton. Damit bekommt ihr nochmal bessere Farben und Kontraste so wie klar verständliche Dialoge. Der Philips 43PUS8108/12 ist also ein echter Allrounder, der euch in jeder Situation begeistern wird. Ob ihr einen gemütlichen Filmabend machen wollt, eine spannende Serie schauen wollt oder euch in ein actionreiches Spiel stürzen wollt, dieser Fernseher wird euch nicht enttäuschen.

