Samsung Galaxy S24: Wenn ihr die neue Smartphone-Generation jetzt vorbestellt, bekommt ihr den doppelten Speicher gratis

Mit einem großen Event hat Samsung die neuen Galaxy S24-Modelle vorgestellt. Diese könnt ihr jetzt mit einer Zugabe vorbestellen.

Schon ab Ende Januar schickt Samsung mit dem Galaxy S24, dem S24+ und dem S24 Ultra drei neue High-End-Handys in den Kampf mit Apple, Google und Co. Alle drei Modelle können ab sofort vorbestellt werden. Natürlich gibt es in Form von doppeltem Speicher auch ein kleines Extra für alle Vorbesteller.

Samsung Galaxy S24 jetzt vorbestellen

Die frisch vorgestellten Smartphones erscheinen allesamt am 25. Januar 2024. Bis zum 30. Januar läuft dabei eine Vorbesteller-Aktion, bei der ihr die jeweils größer Speicher-Version zum Preis der kleineren bekommt. Das Galaxy S24 Ultra kostet mit 512GB Speicher beispielsweise 1569€. Durch die Aktion bekommt ihr es jetzt aber zum Preis der 256GB-Variante, also für nur 1449€.

Auch beim Galaxy S24+ bekommt ihr 512GB zum Preis von 256GB, beim “normalen” S24 sind es 256GB statt 128GB. Hier kommt ihr direkt zu den Modellen:

Das bieten die neuen Handys

Während es bei der verbauten Hardware in diesem Jahr nur kleine Schritte gibt, liegt der Fokus von Samsung bei den 2024er Modellen ganz klar bei der Software. Das beherrschende Thema ist dabei wenig überraschend KI. Galaxy AI soll euch bei so ziemlich allen Tätigkeiten unterstützen. So können Gespräche live übersetzt, Notizen im Handumdrehen zusammengefasst und Fotos automatisch optimiert werden.

Das Galaxy S24 Ultra ist dabei das neue Flaggschiff, das mit einem 6,8 Zoll-Display und dem extrem starken Snapdragon 8 Gen 3-Prozessor an den Start geht. Mit Schwarz, Grau, Violett und Gelb stehen vier Farben zur Auswahl und der praktische S-Pen ist im Lieferumfang enthalten.

In Gelb ist das S24 Ultra ein echter Hingucker.

Minimal kleiner fällt das Galaxy S24+ aus. Wie im Standard-Modell, das nochmal kompakter ist, sorgt hier ein Samsung Exynos 2400 für die nötige Rechenleistung. Der Akku ist außerdem etwas größer als beim “normalen” S24. Auch hier stehen die vier Farben des Ultra-Modells zur Auswahl.

