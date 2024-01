Bockstarker 4K Gaming-TV mit Active HDR für unter 500€ bei Amazon!

Mit dem 4K Gaming-TV von LG erhaltet ihr ein starkes Preis-Leistungs-Paket. Nutzt jetzt das großzügige Angebot bei Amazon.

Dies ist ein außerordentlich guter Fernseher mit einer Bildschirmdiagonale von 140 cm (55 Zoll), worauf ihr tolle Details erleben könnt. Mit Active HDR und einer Bildwiederholfrequenz von 60 Hz liefert er euch scharfe Bilder und lebendige Farben. Zuzüglich können sich Spieler über den Game Optimizer mit Auto Low Latency Mode freuen. Spart jetzt 36% und bezahlt nur 479,99€ statt 749€.

Darum ist dieser 4K Gaming-TV es wert

Der Prozessor ist der α5 Gen6 4K AI-Prozessor mit AI Brightness Control und AI Sound (Virtual 5.1 Up-mix). Dieser hat ordentlich Power in sich und optimiert die Bild- und Tonqualität durch künstliche Intelligenz, um euch erstaunliche Details wiederzugeben. Insbesondere eure liebsten Serien und Filme erstrahlen in einem neuen Glanz und ihr werdet bestimmt Dinge entdecken, die ihr vorher bislang nicht so intensiv betrachtet habt.

Zwar liefert euch der Fernseher nur 60Hz, aber in Wahrheit reicht es fürs Gaming locker aus. Immerhin stellen nicht viele Spiele den 120Hz-Mode zur Verfügung. Meistens sind das ohnehin nur Spiele, die niedrige Anforderungen besitzen und keine großen AAA-Games.

Für Gaming-Enthusiasten bietet der Fernseher HGiG-Kompatibilität und einen Game Optimizer mit Auto Low Latency Mode (ALLM), um das Spielerlebnis zu verbessern. Diese Funktionen sorgen für eine optimierte Darstellung von Spielen mit geringer Latenz und hoher Bildqualität.

Ansonsten verfügt der Smart-TV über eine Vielzahl von Funktionen, die den Zugriff auf Streaming-Dienste wie Netflix, Amazon Prime Video, Disney+ und viele andere ermöglichen. Die Benutzeroberfläche ist benutzerfreundlich und bietet Zugang zu einer breiten Palette von Apps und Inhalten.

