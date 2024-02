Skull and Bones: 2 der besten Schiffe, die ihr auf See braucht

Das waren die zwei besten Schiffe, die ihr für eure Reisen nutzen könnt. Beachtet, dass Skull and Bones noch weitere Modelle in kommenden Updates bringen wird, die unsere Auswahl ablösen könnten. Zudem lassen sich Schiffe auch abgesehen von den Boni zu starken Alternativen umbauen, wenn ihr Waffen und Ausrüstungen einbaut, die mächtiger sind.

Die Cutter zeichnet sich als hervorragenden Supporter aus, wenn ihr mit anderen Spielern die See unsicher machen wollt. Das Schiff lässt sich durch seine Größe wendig manövrieren und heilt euch und eure Verbündete im Umkreis, was eurem Trupp mehr Ausdauer für Kämpfe verleiht.

Wir haben euch deshalb zwei der besten Schiffe herausgesucht, die ihr euch definitiv zulegen solltet, wenn ihr in Skull and Bones durchstarten wollt. Dabei haben wir die Boni der verfügbaren Schiffe verglichen und die besten herausgefischt.

Wie werde die besten Schiffe definiert? In Skull and Bones gibt es viele Schiffsarten, die ihr euch im Laufe eurer Zeit als Kapitän verdienen und bauen könnt. Je nachdem, wo ihr euer Schiff einsetzten wollt, lohnt es sich, das Modell eures Schiffes zu wechseln, um mit besseren Vorteilen leichter durch eure Aufträge zu segeln. Jedes Schiff bringt dabei Boni mit, die sich untereinander unterscheiden.

In Skull and Bones ist das Schiff eurer Crew das wichtigste, um auf See gegen andere Kapitäne oder Ungeheuer zu kämpfen. Wir zeigen euch deshalb zwei der besten Schiffe, die ihr auf euren Reisen benutzen solltet.

