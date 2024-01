Das große Spiel zu Avatar floppte im Vergleich zu Division 1 und 2 – Insider-Bericht beleuchtet Zustand von Ubisoft

Ein Bericht von Insider Gaming gibt Einblicke in den Zustand des Gaming-Entwicklers sowie -Publishers Ubisoft. Zum einen gäbe es Sorgen vor einer großen Kündigungswelle, zum anderen floppte das große Spiel zu James Camerons Avatar-Universum wohl im Vergleich zu The Division 1 und 2. Wir fassen den Bericht zusammen.

Die Kollegen bei Insider Gaming stellen in ihrem Bericht den aktuellen Zustand von Ubisoft vor, der sechstgrößten Videospielefirma weltweit. Dafür sprachen sie mit Quellen innerhalb Ubisofts. Der Bericht zeichnet ein tristes Bild über unzufriedene Angestellte, der erfolglosen Trendjagd sowie finanzieller Rückschläge.

Wir haben den Bericht für euch zusammen gefasst.

Der Zustand von Ubisoft – wie geht es der Firma?

Wie geht es Ubisoft aktuell? Der Gaming-Publisher und Entwickler Ubisoft versucht seit mehreren Jahren immer aktuellen Trends zu folgen, wie auch Square Enix.

Laut dem Bericht von Insider Gaming sind das unter anderem aktuell Projekte wie Ubisoft Quartz, eine Plattform für NFT-Technik, die in AAA-Games des Publishers integriert werden sollen. Aktuell ist das System unter anderem in Ghost Recon Breakpoint in Verwendung.

Des Weiteren waren wohl 2021 bis 2022 ca. zwölf verschiedene Battle-Royale-Titel in der Entwicklung. Viele davon wurden jedoch gecancelt, da sie bei Spieltestern nicht gut ankamen.

Aktuell fokussiert sich Ubisoft auf Live-Service-Titel, wie zuletzt Assassins Creed Valhalla, und Extraction-Based-Shooter. Laut dem Bericht befinden sich momentan sogar drei verschiedene dieser Shooter bei Ubisoft in der Entwicklung: The Division Heartland, das Far-Cry-Projekt Maverick und eine neue IP mit Setting im zweiten Weltkrieg. Maverick und die neue IP sollen nach aktuellem Stand 2025 bzw. 2026 bis 2027 erscheinen. The Division Heartland hat noch kein angepeiltes Release-Jahr.

Zudem kämpft Ubisoft mit vielen internen wie auch öffentlichen Spieleverschiebungen:

Nach ca. 10 Jahren Entwicklungszeit soll das Piraten-Game Skull & Bones nun endlich am 16. Februar 2024 erscheinen.

Beyond Good and Evil 2 wurde 2017 zur E3 offiziell angekündigt und ist noch nicht veröffentlicht worden. Laut Insider Gaming ist das Spiel seit mittlerweile 15 Jahren in der Entwicklung.

Wie steht es um die Belegschaft der Firma? Zuletzt wurden bei Microsoft 1900 Mitarbeiter im Gaming-Bereich entlassen und auch Riot Games trennte sich von 530 Angestellten. Und das sind nur die größten Entlassungswellen im Januar 2024. Obwohl Ubisoft im Jahr 2023 bereits ca. 124 Mitarbeiter entlassen hat, befürchten die Mitarbeiter laut Insider Gaming eine noch größere unternehmensweite Entlassungswelle.

Noch dazu kommt, dass Ubisoft ab dem 2. April 2024 von allen Mitarbeitern verlange, wieder zwei Tage im Büro anwesend zu sein. Das bringe vielen unter anderem während der Covid-19-Pandemie angestellten Mitarbeiter in die Bredullie.

Sie müssen nun in vergleichsweise kurzer Zeit Lösungen für die Fahrt zur Arbeit, die dadurch entstehenden zusätzlichen Kosten sowie benötigte Kinderbetreuung sorgen. Alles Dinge, die aufgrund des vorherigen Dauer-Home-Office bei der Berufswahl nicht ins Gewicht gefallen sind.

Laut Insider Gaming sieht Ubisoft selbst die zwei Tage als Kompromiss. Andere Firmen würden ihre Mitarbeiter bereits wieder an allen Werktagen ins Büro holen. Die Angestellten fürchten hingegen wohl, dass die zwei Tage nur der erste Schritt zu einer dauerhaften Anwesenheitspflicht sind.

Auch schäme sich die Belegschaft für die Ankündigung Ubisofts, NFTs in ihre Spiele integrieren zu wollen. Die Ankündigung fiel in eine Zeit, in der NFTs bereits zunehmend in die Kritik gerieten. Entsprechend groß war die Protestwelle:

Mehr zum Thema Ubisoft führt NFT-Mikrotransaktionen bei Ghost Recon ein – Protest-Welle ist riesig von Schuhmann

Avatar floppte im Vergleich zu The Division 1 und 2 – Wie steht es um andere Spiele?

War das Avatar-Game ein Flopp? Der letzte große Release von Ubisoft war Avatar: Frontiers of Pandora aus der Spieleschmiede Massive. Das Game basiert auf der aktuell zweiteiligen Filmreihe Avatar des Regisseurs James Cameron, die vor allem für ihre Bildgewalt und das fantastische World-Building bekannt sind.

Avatar: Frontiers of Pandora wurde 2017 angekündigt und sollte ursprünglich mit dem zweiten Film veröffentlicht werden. Schlussendlich erschien das Spiel im Dezember 2023 – ca. ein Jahr nach dem Kinostart des Movies.

Avatar: Frontiers of Pandora Trailer Weitere Videos Mehr Videos für dich Destiny 2 vor dem Ende? – Service-Games müssen sterben lernen Autoplay

Zum gestrigen Release des Insider-Gaming-Berichts konnten die Kollegen durch ihre Quellen sichern, dass das Game mittlerweile ca. 1.9 Millionen Spieler hat. Ubisofts Einnahmen liegen seit Release bei ca. 133.000.000 $.

Damit bleibt das Spiel jedoch weit hinter den letzten beiden Titeln von Entwickler Massive zurück. The Division erschien 2016 und brachte etwa 330.000.000 $ ein, während der Nachfolger The Division 2 2019 etwa 250.000.000 $ Einnahmen verzeichnen konnte. Die Zahlen beziehen sich auf die initiale Release-Woche beider Titel.

So bleibt Avatar: Frontiers of Pandora, zumindest im Vergleich mit anderen Titeln aus dem gleichen Entwicklerstudio, weit hinter den Erwartungen zurück. Aufgrund der vermutlich hohen Lizenzkosten für das Avatar-Universum dürften die tatsächlich zu erwartenden Einnahmen noch höher gewesen sein.

Wie sieht das zukünftige Line-Up aus? Auch wenn einige Ubisoft-Titel unter den Verschiebungen und schwierigen Entwicklungen litten, so hat der Publisher doch ein gutes Line-Up für die kommenden Jahre am Start. Vorausgesetzt, es gibt keine größeren Verschiebungen mehr, könnt ihr euch auf die folgenden Titel freuen:

Star Wars Outlaws – erwartet für das erste Halbjahr 2024

Assassin’s Creed Codename Red – erwartet für das zweite Halbjahr 2024

Project Over (Ghost Recon) – erwartet für 2025/2026

Far Cry Project Maverick – erwartet für 2025/2026

Far Cry Project Blackbird – erwartet für 2025/2026

Assassin’s Creed Hexe – erwartet für 2025/2026

Assassin’s Creed Invictus – erwartet für 2025/2026

Assassin’s Creed Black Flag Remake (Project Obsidian) – erwartet für 2025/2026

Splinter Cell Remake – erwartet für 2025/2026

Mehr zum Thema Ubisoft Forward 2023: Alle neuen Trailer – Star Wars, The Division, Avatar, Assassin’s Creed von Maik Schneider

Sollte es Ubisoft gelingen, all diese Titel in den nächsten 36 Monaten zu veröffentlichen, dürfte sich das Klima in und um das Unternehmen wieder verbessern. Ob dies der Fall ist, wird sich in den nächsten Monaten zeigen.

Habt ihr ein Ubisoft-Game, auf das ihr euch aktuell freut? Oder sind die Titel alle nichts für euch? Habt ihr Avatar: Frontiers of Pandora angezockt? Wir freuen uns auf eure Kommentare.