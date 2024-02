Spieler meckern über das Piraten-MMO Skull and Bones: „Die kostenlose Beta war zu teuer“

Seit dem 08. Februar könnt ihr die Open Beta von Skull and Bones spielen. Doch viele Spieler beschweren sich über das neue Piratenspiel. Wir haben euch die ersten Reaktionen zusammengefasst.

Das lang erwartete Piratenspiel Skull and Bones von Ubisoft steht endlich kurz vor seinem offiziellen Launch am 16. Februar. Doch bereits vor dem Release sind viele Spieler enttäuscht und unzufrieden mit dem, was das Spiel zu bieten hat.

Ursprünglich versprochen als eine Standalone-Version der Seeschlachten von Assassin’s Creed: Black Flag, weckte Skull and Bones hohe Erwartungen. Viele Fans hofften auf ein ähnlich packendes Spielerlebnis mit intensiven Seeschlachten, fesselnder Story und einer lebendigen Spielwelt.

Die aktuelle Open Beta , die Spielern die Möglichkeit gibt, das Spiel vor dem offiziellen Launch auszuprobieren, hat viele Spieler nicht überzeugt.

Enttäuschung und Kritik: Die ersten Reaktionen auf die Open Beta von Skull and Bones

Auf Reddit äußern sich zahlreiche kritische Stimmen, die dem Spiel nicht die erhoffte Qualität zuschreiben. Wir haben euch einige Kommentare zusammengefasst.

Schnogg5018 betont, dass viele Spieler sich ein Singleplayer-Piratenerlebnis gewünscht hätten, das auf dem Erfolg von Black Flag aufbaut: Stattdessen haben sie acht Jahre gebraucht, um ein Multiplayer-Spiel zu entwickeln, das sich hauptsächlich auf die Seeschlachten von AC4 konzentriert. […]

Ursprünglich plante Ubisoft eine Singleplayer-Kampagne für Skull and Bones, die jedoch verworfen wurde.

Die Spieler sind auch mit dem Gameplay unzufrieden. Timtheringityding beschreibt die Kampferfahrung als mittelmäßig im Vergleich zu Black Flag und vermisst die Notwendigkeit, das Schiff richtig zu positionieren und das Schiff frei verlassen zu können. In Skull and Bones schieße man einfach um 360 Grad. Die Kämpfe seien zu simpel.

Terakian fasst es bildlich mit folgenden Worten zusammen: Die kostenlose BETA war überteuert.

Ein weiterer Spieler betont: Obwohl man die kostenlose Beta mehrere Tage lang spielen kann, habe ich sie nach etwa einer Stunde wieder deinstalliert. Ein Haufen “Holen und Nehmen”, keine wirkliche Substanz.

Insgesamt zeigt sich die Community enttäuscht von der Skull and Bones Beta. Viele Spieler äußern den Wunsch nach mehr Features und einem tieferen Spielerlebnis, um sich wirklich wie Piraten fühlen zu können. Es bleibt abzuwarten, ob das Entwicklerteam auf das Feedback reagieren wird. Momentan raten Spieler vom Kauf des Spiels ab.

Was haltet ihr von Skull and Bones? Schreibt es gerne in die Kommentare.