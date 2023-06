Neues „Herr der Ringe“-Spiel wird von Fans mit einem erfolgreichen Shooter auf Steam verglichen – Soll noch 2023 erscheinen

Mit Lord of the Rings: Return to Moria soll bereits 2023 ein neues Survival-Game erscheinen, das in der Welt von Herr der Ringe spielt. Auf dem Summer Game Fest gab es jetzt einen neuen Gameplay-Trailer. Fans vergleichen das Spiel mit einem beliebten Koop-Shooter.

Was ist das für ein Spiel? „Lord of the Rings: Return to Moria“ ist ein kommendes Survival-Spiel, das in der Welt von Tolkiens „Der Herr der Ringe“ spielt und kooperativ mit bis zu acht Spielern gespielt werden kann.

In Return to Moria werdet ihr als Teil einer auserwählten Gruppe aus Zwergen losgeschickt, um zu dem großen Zwergenreich Moria zurückzukehren. Dabei trefft ihr auf verschiedene Gefahren und Monster, die ihr bekämpfen müsst, um das eigene Überleben zu sichern. Generell werde der Fokus des Spiels wohl auf PvE und der Erkundung der Nebelberge liegen.

Obendrein wird das Farmen von verschiedenen Ressourcen eine wichtige Rolle einnehmen. So gibt es beispielsweise Erze und Edelmetalle, die in 3 verschiedenen Bergen prozedural generiert werden. Das Abbauen dieser Ressourcen verursacht allerdings Geräusche, wie das Klirren des Metalls eurer Spitzhacke auf festem Gestein, wodurch Dinge geweckt werden, die man besser hätte schlafen lassen.

Auf dem Summer Game Fest 2023 sahen wir neues Gameplay zu Lord of the Rings: Return to Moria. Den entsprechenden Trailer des Events seht ihr hier:

Wann erscheint das Spiel? Mit dem neuen Trailer gibt es auch einen neuen Releasezeitraum. Lord of the Rings: Return to Moria soll im Herbst 2023 für PS5, Xbox Series X/S und auf dem PC im Epic Games Store erscheinen.

Ein genaues Veröffentlichungsdatum ist aktuell noch nicht bekannt. Ein Steam-Release ist nach derzeitigem Stand nicht geplant.

Was sagen Fans? Viele Fans äußern auf YouTube in den Kommentaren unter dem Trailer sowie auf Reddit Bedenken zu dem Spiel, was vor allem an dem enttäuschenden Release von “The Lord of the Rings: Gollum” liegt. Das am 25. Mai veröffentlichte Gollum-Spiel kämpft mit sehr schlechten Bewertungen und gilt als großer Flop.

Es gibt allerdings auch einige Spieler, die auf Reddit positive Worte zu dem Trailer und dem Spiel finden:

Croswynd: „Im Gegensatz zu vielen anderen gefällt mir das wirklich gut. Zwerge sind mein Lieblingsvolk.“

NKevros: „Ich finde, das sieht wirklich cool aus und ich liebe die Idee, die Zwerge zu sein, die vielleicht zu tief gegraben haben.“

MuchosCarpinchos: „Super aufgeregt für dieses Spiel. Ich liebe LOTR und Crafting-/ Survival-Games, und es im Vierten Zeitalter anzusiedeln ist ehrlich gesagt eine wirklich coole und interessante Zeitperiode, von der wir in den LOTR-Medien noch nicht viel gesehen haben.“

Andere Spieler vergleichen Return to Moria mit dem beliebten Shooter „Deep Rock Galactic“ (97 % positiv auf Steam). So beschreibt den Titel beispielsweise ein Nutzer auf YouTube als „Deep Rock Galactic, Fantasy Edition.“ Ein anderer fragt scherzhaft: „Haben sie uns gerade Deep Rock Mordor gegeben (via YouTube)?“

Auch in Depp Rock Galactic schlüpft ihr in die Rolle von Zwergen und müsst Ressourcen sammeln sowie mit verschiedenen Waffen gegen Fantasiewesen kämpfen – auch wenn das in Deep Rock Galactic Aliens und keine riesigen Spinnen oder ähnliches sind. Genauso werdet ihr in Return to Moria wohl eher auf Schwerter und Bögen, statt auf Flammen- und Raketenwerfer setzen.

Die Macher von Deep Rock Galactic arbeiten aktuell schon an einem neuen Spiel, das allerdings weder ein Shooter noch ein Survival-Game wird. Der Release ist für 2023 geplant:

Neues Spiel wird ein spannender Mix aus 2 der besten Games auf Steam