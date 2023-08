Neues Spiel auf Steam verbindet 2 der besten Spiele aus den 90ern – YouTuber HandOfBlood ist direkt begeistert

Er bellt 6-Jährige an und setzt sein Zimmer in Brand – Wer ist IShowSpeed?

Er bellt 6-Jährige an und setzt sein Zimmer in Brand – Wer ist IShowSpeed?

Warum die Spielvorstelllungen von HandOfBlood so erfolgreich sind, könnt ihr in diesem Video sehen:

Kürzlich hat der bekannte YouTuber und Streamer HandOfBlood das Spiel „The Settlings“ausprobiert und ist begeistert von dem, was er erlebt hat. Doch was genau hat es mit diesem Spiel auf sich und warum hat es HandOfBlood derart in seinen Bann gezogen?

Insert

You are going to send email to