Niedliches 2D-MMORPG startet offenen Playtest – So könnt ihr Soul’s Remnant ausprobieren

Das Indie-MMORPG Soul’s Remnant lädt euch ein zu einem kostenlosen Playtest. Hier ist, was ihr dafür tun müsst.

Das ist Soul’s Remnant: Hinter dem niedlichen Game verbirgt sich ein 2D-MMORPG mit Fokus auf Plattforming und Gameplay. Ihr schlüpft in die Rolle eines kleinen Geistes und erkundet die große Welt von Soul’s Remnant.

Das Spiel ist ein Solo-Projekt des Hobby-Entwicklers chaomoon, an dem er bereits seit über 6 Jahren arbeitet. Es ist komplett Free2Play und verfügt auch nicht über einen Cash-Shop oder andere Monetarisierungsmöglichkeiten. Fans des Spiels können den Dev stattdessen freiwillig auf Patreon unterstützen.

So könnt ihr Soul’s Remnant ausprobieren: Am 16. Dezember startete der offene Playtest des Spiels. Wenn ihr Soul’s Remnant ausprobieren wollt, dann könnt ihr das komplett kostenlos tun, indem ihr euch einen Account auf der offiziellen Seite erstellt:

Der Test dauert 2 Wochen, ihr habt also nicht ewig Zeit, euch das Spiel anzuschauen. Einen Gameplay-Trailer zur offenen Alpha könnt ihr euch hier anschauen:

So spielt sich Soul’s Remnant: Das 2D-MMORPG verfügt über keine festen Klassen, sondern ein Upgrade-System. Das Kampfsystem in Soul’s Remnant ist nicht besonders komplex und erinnert an die früheren 2D-Zelda-Spiele. Das Töten von Monstern verleiht euch EXP und bei einem Level-Up bekommt ihr 5 Punkte, die ihr in verschiedene Statuswerte packen könnt:

Stärke erhöht physischen Schaden

Geschicklichkeit erhöht die Krit-Rate und den Schaden von Fernkampfwaffen

Intelligenz erhöht den magischen Schaden

Ausdauer erhöht HP und Verteidigung

Geist erhöht MP und MP-Regenration

Glück erhöht die Wahrscheinlichkeit für Drops und verringert die Menge der verlorenen EXP nach dem Tod

Zudem bekommt ihr beim Level-Up einen Skill-Punkt. Wenn ihr mehrere davon gesammelt habt, könnt ihr sie zusammen mit einigen Materialien dafür nutzen, verschiedene Fähigkeiten freizuschalten. Das gilt für alle Arten von Skills, angefangen mit Kampf- bis hin zu Sammelfähigkeiten.

Eine weitere Möglichkeit, euren Charakter auszubauen, ist außerdem das “Monster Mastery System”. Es ist im Grunde ein “Todes-Counter” für die Monster, die ihr in dem Spiel erledigt habt. Ab einer bestimmten Menge schaltet ihr verschiedene Boni frei, wie zum Beispiel Bonus EXP.

Die Dungeons in Soul’s Remnant müssen mit Items freigeschaltet werden, die von den Monstern in der offenen Welt droppen. Nach der Freischaltung könnt ihr sie in einer Gruppe von bis zu 4 Spielern erforschen und die Bosse darin erledigen.

Das ist neu in dem Playtest: Der Entwickler chaomoon kündigte für den offenen Playtest neue Inhalte an. Dazu gehören:

2 neue Gebiete

3 neue Bosse und 14 neue Monsterarten

31 neue Items und 94 Crafting-Rezepte

1 neuer Dungeon und ein neues “Dungeon Event System”

Wetter und mehr

Im offiziellen Discord von Soul’s Remnant könnt ihr nach Anschluss suchen, bedenkt aber, dass es das Indie-Projekt nur auf Englisch gibt. Wenn ihr der Sprache nicht mächtig seid, ist es empfehlenswert, lieber einige Freunde zusammenzutrommeln und mit ihnen auf Erkundungstour zu gehen.

