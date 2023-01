Baut einen fetten 2D-Sternenzerstörer auf Steam – Spiel mit 96 % positiven Reviews bietet Koop & PvP

MeinMMO-Redakteur Maik Schneider geht davon aus, dass er in einem Spiegeluniversum, in dem die Menschheit bereits entfernte Teile des Weltraums erforscht, irgendwo als Raumschiff-Captain gut durchdachte Befehle gibt. Das beliebte Steam-Spiel Cosmoteer für 20,- € hilft ihm bei seinen Träumereien.

Da ich mich den ganzen Tag mit Gaming beschäftige, bringe ich eigentlich immer neue Games auf unserer Couch ins Gespräch. Doch dieses Mal war es meine Verlobte, die mir einen kleinen Tipp gab.

„Das ist bestimmt was für dich!“ – habe ich in dem Zusammenhang noch nicht oft von Alicia gehört. Also habe ich es ungesehen gekauft und bin den nächsten Tag direkt rein.

Bereits nach den ersten Sekunden habe ich verstanden, warum ihr das Game Cosmoteer eine Empfehlung wert war. Ich holte meinen Captains-Bademantel, baute die Technik auf dem Couchtisch auf und versank in einer kleinen Indie-Perle, in der ich meinen eigenen Sternenzerstörer in 2D baue.

Was das Spiel zu bieten hat und für wen sich Cosmeteer eignet, das erkläre ich euch in den kommenden Zeilen. Den Trailer zum Spiel gibts hier:

Cosmeteer: „Achtung: Möchtegern-Captain auf der Brücke“

Was ist das für ein Spiel? Cosmoteer ist ein Raumschiff-Management-Spiel, in dem ihr Aufträge erledigt und Cash sowie Ressourcen sammelt, um eurem Raumschiff oder eurer Flotte Upgrades zu verpassen.

Ihr entwerft das Layout der Raumschiffe komplett selbst, habt dafür eine große Palette an Tools, könnt Farben, Formen und die technischen Komponenten völlig frei gestalten.

Zudem müsst ihr darauf achten, dass ihr genügend Crewmitglieder habt, die eure Gerätschaften an Bord am Laufen halten.

Mit jeder Mission, mit jedem zerlegten Gegner-Schiff sammelt ihr mehr Ressourcen, um eurem Traum-Zerstörer näherzukommen. Eurer Fantasie sind kaum Grenzen gesetzt, außer in der Perspektive. Cosmoteer setzt komplett auf 2D-Grafik.

Der Steam Workshop deutet schon an, was in Cosmoteer alles möglich ist.

Wie läuft das ab? Man wählt zum Start eines der günstigen Beginner-Designs und schon wartet das Schiff vor einer freundlichen Raumstation auf Befehle.

Solche Raumstationen sorgen für euren Fortschritt im Spiel:

Hier bekommt ihr Aufträge und damit Cash

Es lassen sich überschüssige Ressourcen verkaufen und benötigte Ressourcen erwerben

Crew-Mitglieder warten auf ihre Anwerbung

Technologische Blaupausen bringen neue Technologien

Ihr nehmt einen Auftrag an und folgt dem Marker auf der Map. Meist drehen sich die Aufträge darum, Piraten zu vernichten oder Gebiete zu erkunden. Unterwegs entdeckt ihr weitere POIs, deren Erkundung sich oft lohnt.

Kommt ihr einem feindlichen Schiff zu nahe, greift es an und getroffene Bereich eures Schiffes erhalten Schaden – Panzerung wird vernichtet, Waffen zerstört und wenn ein Generator in die Luft fliegt, nimmt er Teile eures Schiffes gleich mit. Wird ein Lager mit Reaktor-Material getroffen, kann auch mal das halbe Schiff in Brand stehen.

Andersherum gilt das aber auch. Ihr könnt ohne speziellen Befehl auf Gegner feuern, oder bestimmte Bereiche unter Beschuss nehmen. Ein zerstörter Generator vernichtet das Schiff oft komplett. Zerlegt ihr das Cockpit oder die Brücke, könnt ihr das Schiff sogar übernehmen.

Ihr steuert euren Flieger von einer Mission zur anderen, sammelt Ressourcen, Cash sowie Ansehen und erweitert euer Schiff zu einer fliegenden Festung. Oder ihr setzt auf mehrere Schiffe und attackiert Gegner mit einer kleinen Armada.

Bis Objekte wie im Workshop entstehen, kann es jedoch eine Weile dauern.

Was hat es noch zu bieten? Es gibt einen umfassenden Workshop-Support mit vielen von Spielern erstellten Mods und Schiffsdesigns.

Zudem lässt sich Cosmoteer komplett im Koop spielen. Statt allein auf Piratenjagd zu gehen, hat jeder Spieler dann sein eigenes Schiff. Belohnungen und Erfolge werden aber geteilt. Selbst PvP ist möglich und ihr feuert euch gegenseitig die Lebensgrundlage unterm Hintern weg.

Für wen ist das was? Habt ihr eine kreative Ader und seid auch nur am Rande ein Science-Fiction-Fan, dann schaut euch Cosmoteer mal ganz genau an.

Aktuell ist das Spiel noch im Early Access und die Aufgaben wiederholen sich schnell. Doch selbst im aktuellen Zustand (Dezember 2022) kann euch die kleine Indie-Perle viele Stunden beschäftigen, wenn euch das Konstruieren der Raumschiffe gefällt. Es hat mich auch ein wenig an das Floß-Spiel Raft erinnert.

Cosmoteer ist seit dem 24. Oktober 2022 auf Steam verfügbar und sammelt seitdem über 4.700 Rezensionen. Die Bewertung ist „Äußerst positiv“ und 96 % der Reviews geben dem kleinen Spiel einen Daumen nach oben. Für 19,99 € könnt ihr euer eigenes Abenteuer starten.

Als Fan von Weltraum-Action hatte ich keine Chance, an dem Titel vorbeizukommen – Alicia wusste das natürlich. Denn ich habe selbst ein MMORPG über 1.000 Stunden solo gezockt, weil das Setting einfach perfekt gepasst hat: Ich habe 1.000 Stunden lang solo ein MMORPG gespielt – Es war großartig