Wir haben HandOfBlood, Gnu und Co. gefragt, welcher Charakter sie wären, wenn sie in einem Spiel leben müssten

Wir von MeinMMO waren für euch in Köln auf der gamescom 2023 unterwegs. Neben den zahlreichen Spielen waren natürlich auch jede Menge Content Creator von Twitch und YouTube vor Ort. Wir haben einigen von ihnen in einer kleinen Fragerunde auf den Zahn gefühlt.

Wen haben wir gefragt? Neben unseren GameStar-Kollegen Michael Graf und Géraldine Hohmann sowie Maurice Weber waren unter anderem auch der YouTuber Max „HandOfBlood“ Knabe, Peter Smits von Pietsmiet und die Twitch-Streamerinnen Gnu und Acyrania am Start.

Zudem hatten wir ein Gespräch mit dem Strategie-Experten Writing Bull, der sich vor allem mit Spielen wie Anno, Civilization und Jagged Alliance beschäftigt. Im Gespräch gab er auch Einblicke in das Wesen eines Strategen.

Was wollten wir wissen? Unsere Chef-Redakteurin Leya fragte die Anwesenden, welcher Charakter aus einem Videospiel sie wären. Der Clou: Sie können nicht nur in die Figur schlüpfen, sondern müssen auch in der dazugehörigen Spiele-Welt leben – ein großer Nachteil für Horror-Fans.

Auf welche kreativen Antworten die Befragten gekommen sind, seht ihr in diesem Video. Wer in seinem gewählten Spiel auch wirklich überleben würde, ist natürlich nochmal eine ganz andere Frage.

Was war auf der gamescom sonst noch los? Auch in diesem Jahr erregten Influencer wieder einiges an Aufsehen auf der Gaming-Messe. Zu großen Vorfällen wie der berüchtigten Prügelei hinter Halle 8 oder einem Massenauflauf kam es allerdings nicht.

Um solchen Szenen zuvorzukommen, griff man bereits ein, wenn sich zu viele Fans um eine Person versammelten. So erging es dem Twitch-Streamer LetsHugo, der vor die Wahl gestellt wurde, sich in die Red-Bull-Lounge zurückzuziehen oder das Gelände ganz zu verlassen.

Mehr dazu könnt ihr hier nachlesen: gamescom wirft Twitch-Streamer von der Messe, fürchtet einen 2. MontanaBlack-Vorfall