„Ich konnte nichtmal durchs Wohnzimmer gehen“ – Der Vater von Asmongold meckert auf Twitch über dessen Unordnung

Andere können nicht nachvollziehen, dass Asmongold trotz seines Vermögens nicht einfach eine Reinigungskraft anstellt, die regelmäßig für Ordnung sorgt, wenn er es selbst nicht bewältigen kann. So machte das etwa sein Twitch-Kollege xQc: 27-jähriger Millionär streamt, während Haushaltshilfen sein Müllhalden-Zimmern aufräumen, schämt sich so sehr

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

„Ich konnte nichtmal durchs Wohnzimmer laufen, um zur Toilette zu gehen“, so Asmongold Senior. Er habe dem Streamer daraufhin gesagt, sollte er da nachts über etwas stolpern, werde er das ganze Zeug rausschmeißen. Asmongold habe ihm daraufhin einen Pfad freigeräumt und dabei die ganze Zeit gemeckert – was dieser vehement abstreitet.

Was hatte der Vater zu sagen? Im Stream vom 7. Janaur 2024 tauchte Asmongolds Vater auf und übernahm den Stream zwischenzeitlich. Er berichtete, sein Sohn hätte ihn abgeholt und in sein Haus gefahren. Dort war der Vater jedoch alles andere als angetan von der Unordnung.

Karriere und Leben von Asmongold in 3 Minuten – Was macht ihn aus?

So war in einem aktuellen Stream der Vater von Asmongold zu Gast und meckerte prompt über die Unordnung des Sohnemanns.

Der Twitch -Streamer Asmongold gilt als MMORPG-Nerd und scheint bemüht, so ziemlich jedes Klischee zu erfüllen. Sein chaotisches Haus ist bereits weit über seine Community hinaus bekannt. In einem aktuellen Stream tauchte nun sein Vater auf und beschwerte sich über die Unordnung.

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to