Asmongold ist nervös, als der bekannteste Tech-Experte den PC auseinandernimmt, den er für 2.000 Euro verkauft

Mehr zu Starforge: Der letzte Gaming-PC von Starforge Systems wurde übrigens von Linus Tech Tips zerlegt. Dessen Fazit war nicht so positiv und es gab jede Menge Kritik an dem fertigen PC:

Der Chefredakteur von Gamers Nexus erklärte, die Rückmeldung von Starforge habe es in weniger als 6 Stunden nach seinem offiziellen Video über den PC gegeben. Und das sei löblich, dass der Hersteller so schnell reagiert habe und sich um die Fehler kümmern wolle.

Wie geht die Sache aus? Steve Burke erklärte in einem späteren Video, dass sich der Hersteller Starforge überraschenderweise bei ihnen gemeldet habe. Die genannten Fehler wolle man beseitigen: Bei den Schrauben habe es Probleme gegeben, da man in der Firma einen anderen Schraubendreher verwendet habe, als im Handbuch vorgesehen. Dadurch saßen die Schrauben nicht richtig fest und lösten sich wieder.

In einem aktuellen Video hat nun Gamers Nexus einen Gaming-PC von Starforge Systems auseinander gebaut und getestet. Der kostet etwa 1.950 US-Dollar, also rund 2.000 Euro.

