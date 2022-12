Beliebter Horror-Shooter auf Steam zündet seine Maps an – „Schade, dass es nur 24 Stunden aktiv ist“

Die Aktion startete am 16. Dezember 2022, um 3 PM GMT (umgerechnet 16:00 Uhr in Deutschland). Ihr habt damit noch bis heute Nachmittag Zeit, um euch selbst ein Bild von dem Zustand der Maps zu machen.

Horror-Shooter auf Steam hat jetzt mehr Spieler als zum Release – Warum kommt Hunt: Showdown so gut an?

Was ist gerade los in dem Spiel? Hunt: Showdown ist ein beliebter Horror-Shooter auf Steam, bei dem ihr auf Monsterjagd geht und euch gleichzeitig vor euren Mitspielern in Acht nehmen müsst, die euch eure Beute wieder abluchsen wollen.

In Hunt: Showdown , einem erfolgreichen Shooter auf Steam, tobt im Rahmen eines Events „das Inferno“. Daher stehen im Game ausgewählten Maps aktuell in Flammen. Schon vor dem Start freuten sich die Spieler und hätten gerne einen längeren Event-Zeitraum gehabt.

