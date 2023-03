Steam – „Ab 18“-Shooter kriegt 5 Jahre nach Launch das, was ihr euch für euer Spiel wünscht: ein Engine-Upgrade

Dem Frankfurter Studio Crytek ist mit dem Fantasy-Western „Hunt: Showdown“ (PS4, Xbox One, PC) ein Spiel gelungen, das immer mehr Spieler und Fans gewinnen kann. Im Januar 2023 erreichte es auf Steam den höchsten Spieler-Durchschnitt seiner Laufzeit. 2023 wird man dem Spiel ein Engine-Upgrade auf die aktuelle Version der CryEngine gönnen. Die Entwickler sagen: Sie sind gespannt, wie weit der Shooter noch wachsen kann.

Was ist das Besondere an Hunt: Showdown?

Das Spiel erschien direkt nach einer Closed Alpha am 22. Februar 2018 auf Steam als „Early Access“-Titel. Zu der Zeit konnte der Fantasy-Western-Shooter nur relativ wenige Leute interessieren: Bis Juli 2019 spielten es durchschnittlich zwischen 1.000 und 3.200 Leute gleichzeitig (via steamcharts).

Zwischen 2019 uns März 2021 sprach sich aber herum, dass es ein ungewöhnliches spannendes Spiel ist. Der Ego-Shooter entwickelte sich zum Geheim-Tipp, und Hunt: Showdown gewann an Fahrt. Jetzt lag man zwischen 6.000 und 10.000 Spielern.

Seit April 2021 ging es noch mal eine Stufe höher: Nun pendelte sich das Spiel bei etwa 15.000 Spielern ein, die im Durchschnitt online sind. Im Januar 2023 erreichte man mit 17.933 Spielern sogar einen neuen Höchstwert und das 5 Jahre nach Release.

Hunt: Showdown kriegt Upgrade auf aktuelle CryEngine 5.11

Das sagen die Entwickler nun: Das Frankfurter Studio Crytek spendiert dem Shooter ein Upgrade der Engine, von 5.6 geht es auf 5.11 hoch. David Fifield, der General Manager von Crytek, erklärt der Seite PC-Gamer

Das Spiel läuft zurzeit auf einer Legacy-Version der CryEngine von vor 4 Jahren. Eine der Sachen, über die wir 2023 am meisten reden, wird es sein, das Spiel auf die neueste Version der CryEngine, 5.11, aufzuwerten, die 4 Jahre jünger ist.

“Engine-Upgrade” – die Deluxe-Pflege bei Videospielen

Darum ist ein Engine-Upgrade so begehrt und selten: Wie PCGamer weiß, ist ein Engine-Upgrade eine Sonder-Behandlung, in deren Genuss Videospielen sehr selten kommen, weil sie so aufwändig ist. Es sei so, als würde man die Karosserie eines Autos gegen eine neue austauschen. Das sei technisch schwierig, häufig könnten dabei auch neue Probleme entstehen.

Bei Fortnite habe das Upgrade auf die Unreal Engine 5 etwa erstaunliche Resultate gebracht.

Viele Fans, gerade von älteren Spielen, wünschen sich für ihre Games so eine Behandlung, aber sie ist praktisch nie drin. Fans des MMORPGs World of Warcraft träumen seit Jahren, wie WoW wohl in “hübsch und modern” aussehen würde.

“Neugierig, wie hoch die Spielerzahlen noch gehen können”

Was sagen die Entwickler dazu? Wann genau das Upgrade kommen wird, verrät man noch nicht. Es sei eine „lange Strecke“, aber jetzt eben unterwegs. Wenn man Meilensteine erreiche, werde man den Fans das mitteilen.

Crytek werde auch weitere Updates zu Hunt: Showdown bringen, etwa das Tutorial überarbeiten und freundlicher für Einsteiger gestalten.

Offenbar ist man Frankfurt ziemlich begeistert davon, wie sich das Spiel über die Jahre entwickelt hat:

„Wir sind neugierig, wie hoch die Spielerzahlen, das Engagement und all das Zeug noch gehen können“, sagt Fifield im Interview.

