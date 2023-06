Shooter hat 86 % auf Steam, gilt als Juwel – Doch ein neuer Trailer ist so mies, dass sich die Entwickler dafür entschuldigen müssen

Hell Let Loose hat einen Trailer zu dem Update „Devotion to Duty“ gezeigt, den Fans so mies finden, dass sich die Entwickler dafür entschuldigten.

Was ist das für ein Shooter?

Hell Let Loose ist ein von Team 17 entwickelter Hardcore-Shooter

Spielerisch ist Hell Let Loose sowas wie das Anti-Battlefield. Der Shooter setzt zwar ebenfalls auf große Schlachten mit bis zu 100 Spielern, legt den Fokus jedoch auf Strategie und Kommunikation.

Als Harcorde-Shooter setzt Hell Let Loose zudem auf Realismus und verzichtet auf jegliche Hilfsmittel wie ein Fadenkreuz, Hitmarker oder eine Kill-Bestätigung.

Auf Steam kam Hell Let Loose im Mai 2023 auf durchschnittlich 7.400 zeitgleich aktive Spieler und konnte die Spielerzahlen im Vergleich zu Mai 2022 steigern.

Außerdem sind 86 % der über 65.000 Bewertungen von Hell Let Loose auf Steam positiv und galt als eine Art Geheimtipp, ein Juwel unter Shooter-Fans

Um welchen Trailer geht es? Im Juni fanden einige Gaming-Events wie das Summer Game Fest statt, bei denen zahlreiche Trailer gezeigt wurden. Darunter auch die „PC Gaming Show 2023“. Dort zeigte Team 17 einen neuen Trailer zu Hell Let Loose, der das kommende Update „Devotion to Duty“ vorstellte.

Teil des Updates soll ein neuer Spielmodus sein, der kürzer und schneller ist als die gewohnten „Hell Let Loose“-Matches und nur 25 Spieler pro Team beinhaltet. In dem Standard-Modus treten bis zu 100 Spieler auf historischen Schauplätzen gegeneinander an.

Den Trailer der PC Gaming Show 2023 seht ihr hier:

Was sagen die Spieler zu dem Trailer? Die Community von Hell Let Loose ist alles andere als begeistert von dem Trailer und fällt ein hartes Urteil. Einige finden den Trailer schlichtweg hässlich, andere beschämend. Generell gibt es sehr viel Kritik (via YouTube):

Bipolaroo: „Ich denke, ich spreche für einen großen Teil der Community, wenn ich sage, dass das im Alleingang einer der schlechtesten Trailer für das Spiel ist, der jemals veröffentlicht wurde. Wie kann man das so schlecht aussehen lassen?“ – 885 Likes

nachode8007: „[…] Hoffen wir, dass ihre Fähigkeiten bei der Entwicklung von Spielen besser sind als bei der Erstellung von Trailern.“ -774 Likes

shrenko: Als langjähriger ‘Hell let Loose’-Spieler war das wirklich sehr peinlich. – 407 Likes

Omega59er: „Dieser Trailer ist eine Blamage. Team17 sollte sich schämen, dass sie das an PCGamer geschickt haben, um es 25.000+ Leuten zu zeigen.“ – 213 Likes

Generell ist die Stimmung in der Community aktuell nicht so rosig. Auch die jüngsten Bewertungen auf Steam sind bei nur 57 % – das ist sehr gering, wenn man auf die starken 86 % blickt, die Hell Let Loose in den vergangenen Jahren sammeln konnte.

Viele Fans werfen dem Entwicklerteam vor, sich nicht für das Spiel zu interessieren. Ein Spieler schreibt auf Steam sogar: „Das war eines dieser ‘Rohdiamanten’-Spiele […] aber es ist an der Zeit zu erkennen, dass die Entwickler/ Publisher (Team17) sich nicht um dieses Spiel kümmern.“

Hell Let Loose hat auch wirklich coole oder zumindest weniger misslungene Trailer:

Entwickler entschuldigen sich: „Es tut uns leid“

Was sagen die Entwickler? Nach der scharfen Kritik zu dem neuen Trailer äußern sich nun die Entwickler. In einem auf Steam veröffentlichten Statement schreiben sie, dass es ihnen leidtut und entschuldigen sich für die Enttäuschung:

Es tut uns leid. Wir hatten gehofft, einen spannenden und fesselnden Trailer für unser nächstes Update ‘Devotion to Duty’ präsentieren zu können, doch leider haben wir die Erwartungen nicht erfüllt. Wir verstehen, dass ihr den Trailer sehnlichst erwartet habt, und wir entschuldigen uns zutiefst für die Enttäuschung, Frustration und das Gefühl der Enttäuschung in der Community. Team 17 via Steam

In dem Statement geht das Entwicklerteam zudem auf den aktuell generell schwierigen Stand des Spiels ein und sagt, man arbeite daran, das Spielerlebnis zu verbessern, komme aber langsamer mit dem Kern-Gameplay und der Meta voran als geplant. Zukünftig wolle man besser aus dem Feedback der Spieler lernen.

Nicht nur das Anti-Battlfield hat einen schwierigen Stand, auch das richtige Battlefield kämpft seit dessen Release darum, seine enttäuschten Fans zurückzugewinnen. Zumindest der neue Season-Trailer kommt gut an:

