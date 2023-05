Spieler auf Steam sind von einem neuen Shooter begeistert, weil er 2 Genres mixt – „Das ist, was wir in Spielen wollen“

Auf Reddit gibt es mehrere Threads, in denen Super People Spieler betonen, dass sie viel Spaß in dem Spiel gehabt haben und traurig seien, dass die Server nun geschlossen werden.

Zudem erfordern Battle Royale-Titel eine hohe Anzahl an Spielern zu einem Zeitpunkt. Die geringen Spielerzahlen weltweit benötigen Server, die aber zu weit auseinanderliegen. Dies sorgt wiederum dafür, dass manche von ihnen einen hohen Ping haben, was zu Lags führen kann.

Was führte zu den Zahlen? Laut 3DJuegos sei eine der „beliebtesten“ Beschwerden gewesen, dass Super People zu viele Hacker verzeichne. Besonders Battle Royale-Spiele ziehen Hacker an, da sie mit ihrem Eingriff ins Spiel den Verlauf für zahlreiche Mitspieler beeinflussen können.

Was sagen die Entwickler? In einer Nachricht auf Steam wendet sich das Team an die Community. Auch nach Balancing-Anpassungen gebe es zu wenig Spieler, sodass die Server voraussichtlich im August abgeschaltet werden. Der Early Access wird nicht fortgesetzt.

Was ist Super People für ein Spiel? Super People ist ein klassisches Battle Royale, aber dort schlüpfen die Spieler in die Rolle von Charakteren mit besonderen Superkräften. Es gibt verschiedene Modi, Helden mit unterschiedlichen Fähigkeiten und leider ziemlich viel Kritik .

