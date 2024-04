EA FC 24: Neues Event mit dynamischen Karten anstatt Community TOTS? Leak deutet große Änderung an

In EA FC 24 geht es bald los mit dem allseits beliebten TOTS-Event. Doch dieses Jahr könnte es große Änderungen geben, denn Leaks deuten auf ein neues Start-Team hin. Ersetzt das neue LIVE-Team etwa das Community Team of the Season?

In den nächsten Wochen kommt einiges auf FC-Spieler zu, denn das anstehende TOTS-Event ist die wohl ausgiebigste Promo des FC-24-Jahres. Sie erstreckt sich über mehrere Wochen und bringt zu so ziemlich jeder größeren Liga ein eigenes Team mit extrem aufgewerteten Spezialkarten.

Doch ein Leak deutet jetzt an, dass das neue TOTS Live Team das altehrwürdige Community TOTS ersetzen könnte.

Leak zeigt neue dynamische Karten mit „TOTS Live”

Das zeigt der Leak: Der bekannte Leaker zu Ultimate Team FUTDONK hat auf X einen Leak zu einer vermeintlich neuen Promo für das TOTS-Event in Ultimate Team veröffentlicht. Sie nennt sich „Team of the Season Live“ und soll laut dem Leaker bereits am Freitag, dem 19. April, starten.

Handeln soll es sich, wie der Name schon sagt, um ein neues Live-Event, das dafür sorgt, dass die Karten immer besser werden können, wenn bestimmte Bedingungen im realen Fußball erfüllt werden. Um welche Bedingungen es diesmal gehen könnte, verrät der Leak allerdings nicht.

Das Leak-Team, was gespickt ist mit großen Namen wie Bruno Fernandes, Modric, Raphinha oder Romero, seht ihr hier:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Twitter Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Twitter Inhalt

Ersetzt das TOTS Live das Community TOTS? Seit vielen Jahren war es Tradition, dass das Team of the Season stets mit dem Community TOTS startete. Über dieses Team konnte die Community mithilfe eines Votings abstimmen. Zur Auswahl standen Spieler, die eine starke Saison gespielt hatten, jedoch nicht mehr als eine leistungsbasierte Spezialkarte erhalten haben.

Doch, ob das Community TOTS in diesem Jahr ganz ausfällt oder erst nach dem vermeintlichen „TOTS Live“ starten wird, können aktuell noch nicht mit Gewissheit sagen. Vielleicht veröffentlicht EA ja eine Roadmap für die kommenden TOTS-Wochen. Sollten wir mehr wissen, erfahrt ihr es hier auf MeinMMO.

Wann startet das TOTS-Event? Ein offizielles Start-Datum zum TOTS in EA FC 24 steht aktuell noch aus. Doch, wenn man neben den Leak auch auf die Ingame-Ankündigung der veränderten Weekend-League-Belohnungen achtet, dann scheint Freitag, der 19. April ein plausibles Datum zu sein.

Wenn ihr wissen wollt, wie ihr euch in EA FC 24 perfekt auf das anstehende TOTS vorbereiten könnt, dann schaut doch mal hier rein:

Vor dem TOTS in FC 24: So bereitet ihr euch perfekt auf das Team of the Season vor