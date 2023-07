Die FIFA-Streamer GamerBrother und Tisi Schubech durften EA Sports FC 24 bereits anspielen. Neben vielen positiven Eindrücken gab es auch einige Mängel an der neuen Fußballsimulation zu beklagen. Im Mittelpunkt der Kritik steht vor allem eine Neuerung im Gameplay.

Worum geht es? In FC 24 nimmt ein EA Sports eine Modifizierung in der Spielmechanik vor und führt die PlayStyles ein. Diese sind mit den Eigenschaften/Traits aus den vergangenen FIFA-Jahren vergleichbar und sollen Spielerinnen und Spieler noch individueller machen.

Eine dieser Eigenschaften kritisierten die Content-Creator auf ihren YouTube-Kanälen und bezogen ihren Unmut auf die Erfahrungen aus den vergangenen Jahren. Um welchen PlayStyle es sich dabei handelt und welche Veränderungen diese Innovation mit sich bringen könnte, lest ihr hier.

Kehrt der Autoblock als PlayStyle in EA Sports FC 24 zurück?

Bei dem Begriff „Autoblock” stellen sich bei vielen FIFA-Fans vermutlich die Nackenhaare auf. Seit mehreren Jahren bringt diese Spielmechanik die Gamer in aller Regelmäßigkeit zur Verzweiflung.

Was ist der Autoblock? Der Autoblock ist eine Aktion, die von der KI ausgeführt wird und nicht vom Spieler bewusst gesteuert werden kann. Er kommt bei Verteidigungsaktionen zum Einsatz. Dabei reicht es, den Spieler oder die Spielerin in die Schussbahn eines Torabschlusses zu stellen, den Rest erledigt dann die K.I. Und das tut sie mit extrem hoher Effizienz.

Hier seht ihr ein gutes Beispiel für die Funktionsweise des Autoblocks aus FIFA 23. Erst beim dritten Versuch geht der Ball final am Verteidiger vorbei.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt.

Warum steht der Autoblock in der Kritik? Viele Gamer sehen im Autoblock ein Feature, was keinen Skill erfordert und dafür viel zu gut funktioniert. Die Effektivität dieser Spielmechanik verleitet viele Spieler dazu, sich mit möglichst vielen Leuten vor das eigene Tor zu stellen und den Rest, die K.I. erledigen zu lassen.

Ein Subreddit von Hspracks aus FIFA 21 fasst die Problematik ironisch zusammen: „Es gibt nichts, was mehr aufregt, als allein aufs Tor zuzulaufen, dann kommt aus 16 Meter Entfernung ein Varane hinterher gesprintet und blockt deinen Schuss als wäre es nichts.“ (via reddit.com)

Was sind die Befürchtungen der Streamer? In EA Sports FC 24 wird es nach Aussagen von GamerBrother (via YouTube) und Tisi Schubech (via YouTube) nun eine Eigenschaft für Defensiv-Spieler geben, die an die Funktionsweise der Autoblocks erinnert.

So sei in verschiedenen Spielsituationen deutlich zu erkennen gewesen sein, dass manche Spieler Schüsse deutlich besser verhindern konnten und bei der Abwehr von Torschussversuchen sogar andere Animationen zeigten.

Die Streamer sahen sich deutlich an die Autoblocks aus den vergangenen FIFA-Jahren erinnert.

Handelt es sich bei diesen Blocks, um einen neuen PlayStyle? Für die FIFA-Streamer scheint der neue PlayStyle “Block” für diese zusätzlichen Verteidigungsanimationen verantwortlich zu sein.

Aus den Pitch Notes zu den PlayStyles von EA wird nur ersichtlich, dass es sich bei der „Block“-Eigenschaft wohl um eine Fähigkeit handelt, die vom Spieler absichtlich ausgeführt werden muss. Bei verteidigenden Spielern erhöhe Block die Reichweite und die Erfolgsquote ihrer Abwehraktionen. Ob dabei das richtige Timing eine Rolle spielt, geht aus den Pitch Notes nicht hervor.

Welche Folgen könnte diese Neuerung haben? Auf den ersten Blick scheint sich diese Neuerung keiner großen Beliebtheit zu erfreuen, weil damit eine neue Form von Blocks ins Spiel kommen könnte, die zumindest an Autoblocks angelehnt ist. Hier seht ihr ein weiteres Extrembeispiel der Autoblocks.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt.

Allerdings bleibt abzuwarten, ob wirklich nur der PlayStyle „Block“ solche Abwehraktionen ermöglicht, die KI damit abgeschwächt wird, und vor allem wie viele Spieler letztendlich über diesen PlayStyle verfügen werden.

Sollte „Block“ sich als Eigenschaft zur Schussabwehr herausstellen, könnte EA gegensteuern, indem der Trait nur dosiert für die besten Verteidiger in EA Sports FC 24 verliehen wird. Dann könnten sich die Befürchtungen von unseren FIFA-Streamern als ungerechtfertigt herausstellen. In dem Fall dürften die Defensivspieler, die über diesen PlayStyle verfügen, wohl heiß begehrt sein und zu Unterschiedsspielern in Ultimate Team werden.

Ob sich in unserer Top-Ten der besten Spieler in EA Sports FC 24 auch ein Verteidiger mit potenzieller Block-Eigenschaft befindet, könnt ihr selbst herausfinden.