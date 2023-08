EA Sports FC 24: Spieler zeigen 8 neue Torjubel, mit denen ihr eure Gegner ärgern könnt

So feiert ihr mit euren Torhütern in FC 24: Im Trailer zum Gameplay war zu sehen, dass die Keeper sich nach starken Paraden von ihren Teamkameraden ordentlich abfeiern lassen dürfen. Solche Szenen kennt man auch aus dem realen Fußballgeschäft, besonders, wenn sich die Spiele nach gehaltenen Elfmetern bei ihrem Schlussmann bedanken.

In den bisherigen Spielen standen meistens nur die Feldspieler im Blickpunkt der Jubelarien. In FC 24 wird nun auch den Torhütern Platz zum Feiern eingeräumt.

Nicht nur neue Signature-Jubel werden in FC 24 auf euch warten, sondern auch in den gruppendynamischen Jubelanimationen gibt es eine erwähnenswerte Neuerung.

Faking it: Dieser Jubel erinnert etwas an den Jubel, den einst Samuel Etoo berühmt machte. Auf die Kritik, er sei zu alt, imitierte der kamerunische Stürmer nach einem Torerfolg einen älteren Herren mit krummen Rücken und Krückstock. Ähnlich sieht auch der neue Faking it-Jubel aus.

All Ears: Bei diesem Jubel hält sich der Spieler beide Hände provokant an die Ohren, ganz nach dem Motto: „Ich kann euch gar nicht mehr hören“. So kannst du deine Gegner verstummen lassen.

Bedenkt außerdem, dass es sich hierbei um Leaks handelt. Ob und in welcher Form diese Szenen im Spiel landen, ist also offen.

Wir zeigen euch einige der bereits bekannten, neuen Torjubel, die ihr in FC 24 nutzen könnt und geben euch einen kurzen Einblick in die neuen gruppendynamischen Jubelsequenzen mit den Torhütern.

Die Videos zeigen Stars wie Messi, Kerr und Co, wie sie ausgiebig ihren Torerfolg zelebrieren. Aber auch neue gruppendynamische Animationen, in denen ihr Siegtreffer oder starke Torhüterparaden als Team feiert, wurden bereits veröffentlicht.

