EA FC 24: Spieler feiern die PlayStyles, sprechen von „neuer Meta“

Für alle, die Bloodborne vermissen, erscheint heute Lies of P – Schaut auch den Launch-Trailer an

Welche PlayStyles spielt ihr in EA FC 24? Erzählt es uns in den Kommentaren!

Ein User hebt die Karte von Martin Ødegaard hervor, der mit mittelmäßiger Pace in vergangenen FIFA-Teilen eher hinten heruntergefallen wäre. Doch dessen PlayStyle-verstärkte Pässe seien so wertvoll, dass er trotzdem spielbar sei.

Was macht PlayStyles so spannend? Einige PlayStyles sind direkt an Gameplay-Elemente gebunden. So kann etwa der Technical -PlayStyle das neue R1-Dribbling verbessern, das sowieso schon als OP gilt. Spieler, die das mitbringen, werden dadurch plötzlich richtig interessant.

Was sind PlayStyles? PlayStyles sind im Grunde Fähigkeiten, die Spieler mitbringen können. So gibt es etwa PlayStyles, die das Dribbling verbessern, stärkere Schüsse geben, tolle Pässe ermöglichen und mehr.

