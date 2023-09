EA Sports FC 24 hat nun die offiziellen Ratings der spanischen LaLiga sowie der Liga F der Frauen veröffentlicht. Wir zeigen euch, wie stark die neuen Karten sind.

Das sind die neuen Ratings in EA Sports FC 24: Gestern veröffentlichte EA Sports bereits neue Ratings der Premier League und der FA Super League. Außerdem kennen wir auch schon die Top 24 der besten Karten in EA Sports FC 24. ,

Doch nun sind die Ratings der spanischen Ligen an der Reihe. Wir zeigen euch die Top 24 der LaLiga sowie der Liga F, kurz vor dem Release von FC 24.

EA FC 24 Ratings: Die besten Spieler der spanischen LaLiga

Das sind die neuen Ratings: Bei den neuen Ratings der LaLiga gibt es einige Gewinner und manche Verlierer. Besonders verwunderlich ist, dass zwei deutsche Kicker Downgrades, trotz starker Leistungen, einstecken mussten:

Toni Kroos fällt von einer starken 88 um zwei Punkte auf eine 86 mit einem Tempo von 51.

Antonio Rüdiger sinkt ebenfalls um 2 Punkte auf ein 85er Rating, hat aber immer noch eine stabile IV-Karte.

Richtig gesprungen hingegen ist das Rating von Griezmann, der von einer 83 auf eine 88er Wertung steigen konnte. Doch auch Vinicius Jr. (+3) sieht brandgefährlich aus und sollte in Ultimate Team von FC 24 zu einer beliebten Karte werden. Weitere starke Upgrades gibt es für:

Valverde: 84 -> 88

Bellingham: 84 -> 86

Rodrygo: 81 -> 85

Das ist die Top 24 der LaLiga:

TH: Courtois (90) – vorher 90

ST: Lewandowski (90) – vorher 91

LF: Vini Jr. (89) – vorher 86

TH: Ter Stegen (89) – vorher 88

ST: Griezmann (88) – vorher 83

TH: Oblak (88) – vorher 89

ZM: Valverde (88) – vorher 84

ZM: de Jong (87) – vorher 87

ZM: Modric (87) – vorher 88

IV: Araujo (86) – vorher 83

ZM: Bellingham (86) – vorher 84

LV: Joao Cancelo (86) – vorher 88

IV: Eder Militao (86) – vorher 84

ZM: Pedri (86) – vorher 85

ZM: Gündogan (86) – vorher 85

ZM: Kroos (86) – vorher 88

ZM Parejo (86) – vorher 86

LV: Acuna (85) – vorher 85

IV: Alaba (85) – vorher 86

ST: Iago Aspas (85) – vorher 85

IV: Koundé (85) – vorher 84

IV: Rüdiger (85) – vorher 87

RF: Rodrygo (85) – vorher 81

ZM: Mikel Merino (84) – vorher 83

Die Downgrades von Kroos und Rüdiger seht ihr in dieser Übersicht:

EA FC 24 Ratings: Frauen der Liga F mit heftigen Ratings

Das sind die Ratings der Frauen: Bei den Wertungen der Frauen fällt auf, dass diese besonders in der Spitze herausragend besetzt sind. So sollte die neue Karten von Alexia Putellas eine absolute Top-Karte in Ultimate Team werden, nicht umsonst teilt sie sich das Gesamtrating mit Mbappé, Haaland und Kevin de Bruyne (alle 91).

Auch die Karten von Bonmati (90), Hansen (90) und Guijarro (88) machen einiges her und sollten sich gut spielen lassen.

Das ist die Top 24 der Liga F:

ZM: Alexia Putellas (91)

ZM: Aitana Bonmati (90)

RF: Hansen (90)

IV: Mapi Leon (89)

ZM: Patri Guijarro (88)

IV: Irene Paredes (88)

RV: Bronze (87)

TH: Sandra Panos (87)

LV: Rolfö (87)

RV: Ona Batlle (85)

RV: Marta Torrejon (84)

ZOM: Weir (84)

ST: Ajibade (83)

ST: Ludmila (83)

ST: Kundanaji (83)

ZOM: Claudia Pina (83)

ST: Ramirez (83)

IV: Vanegas (82)

TH: Adriana Nanclares (79)

ZOM: Santos (79)

Was sagt ihr zu den Ratings? Würdet ihr etwas an ihnen verändern? Verratet es uns doch gerne in den Kommentaren!

