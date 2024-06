In FC 24 könnt ihr euch mit einem Team aus Engländern eine der besten Karten im Spiel sichern – So funktioniert’s

Die Weekend League in FC 24 bietet euch diese Woche einen ganz besonderen Bonus. Wenn ihr 12 Spiele mit einer kompletten Mannschaft aus England gewinnt, erhaltet ihr eine extrem starke Karte. Sie gehört schon jetzt zu den besten im Spiel und kann sogar noch besser werden.

Was ist das für eine Karte? Der Argentinier Enzo Fernández vom FC Chelsea bekam noch vor dem offiziellen Release von FC eine der ersten Spezialkarten in Ultimate Team. Fast 9 Monate später erhält er nun eine der besten Spezialkarten im gesamten Spiel.

Weg-zum-Ruhm Fernández könnt ihr jetzt in Ultimate Team freischalten

Seine Weg-zum-Ruhm-Version ist zum Start mit einer 95 geratet. Je nach Abschneiden der Argentinier in der Copa América (Start 21. Juni 2024) kann die Karte sogar auf ein Rating von 99 ansteigen (siehe Bild). Die Chancen dafür stehen gut, denn Argentinien ist wie immer einer der Turnierfavoriten.

Um Fernández zu bekommen, müsst ihr euch ein schlagkräftiges Team aus 18 Engländern zusammenstellen. Denn das ist die Grundvoraussetzung, um die Aufgaben für Fernández zu erfüllen.

Mit 18 Engländern in der Weekend League zu Fernández

Was ist das für eine Aufgabe? Im Laufe der Woche fügte EA in den Live-Zielen die Aufgabe „Ein-Land-Champions-England“ hinzu. Wie der Name schon vermuten lässt, braucht ihr ein komplettes Team aus England, um die Aufgaben erledigen zu können.

Wichtig: Ein komplettes Team bedeutet, dass nicht nur 11 Engländer in der Startelf stehen müssen, sondern auch eure Ersatzbank nur mit Spielern aus England bestückt ist.

Der komplette Aufgaben-Komplex, den ihr mit eurem England-Team absolvieren müsst, besteht aus folgenden 8 Teil-Zielen:

Absolviert Spiele in einem beliebigen Champions-Modus (Play-Offs oder Finals) 3 Spiele 6 Spiele 9 Spiele 11 Spiele

Gewinnt Spiele in den Champions Finals 4 Siege 6 Siege 10 Siege 12 Siege



Für jedes Teil-Ziel bekommt ihr Boni in Form von starken Upgrade-Packs. Bei 6 Siegen in den Champions Finals wartet mit der Weg-zum-Ruhm-Version des englischen Nationaltorhüters Jordan Pickford ein weiteres Highlight auf euch.

Fernández bekommt ihr hingegen nur, wenn ihr 12 Spiele in den Finals gewinnt. Die besten Taktiken und Formationen in FC 24, um möglichst viele Siege zu holen, haben wir hier für euch: Zwei Formationen sind sehr beliebt, spielen fast alle Profis

Um euch einen kleinen Anreiz für den Grind zu geben, stellen wir euch Weg-zum-Ruhm Fernández etwas genauer vor und vergleichen ihn mit einem der besten Mittelfeldspieler in FC 24.

Weg-zum-Ruhm Fernández: So stark ist er in Ultimate Team

Um euch zu zeigen, wie gut Weg-zum-Ruhm Fernández ist, haben wir mithilfe von futbin.com einen Vergleich mit der Team-of-the-Season-Version von Jude Bellingham gemacht. Dabei vergleichen wir die Summe aller Werte bei voller Chemie und mit dem Basis-Chemiestil:

97er TOTS Bellingham: 2658

95er Weg-zum-Ruhm Fernández: 2663

Vergleicht man die Summen der In-Game-Stats fällt auf, dass Fernández sogar die 97er TOTS-Karte von Bellingham knapp hinter sich lassen kann.

Das macht Fernández so stark: Gegenüber seiner Konkurrenz hat er vor allem beim Passspiel die ausgeglichensten Werte und kann sogar eine sehr gute Freistoßpräzision aufweisen. Mit den Playstyles Weiter Pass und Schnittstellenpass+ kann er weite Passdistanzen mit flachen oder hohen Zuspielen blitzschnell überbrücken.

Sein zweiter Vorteil sind seine Distanzschüsse, die er mit einer 99er Schussstärke auf das Tor nageln kann. Dabei hilft ihm auch sein Playstyle Powerschuss.

Für die Balleroberung helfen ihm die Defensiv-Playstyles Antizipation+ und Grätsche. Mit First Touch und Ruhepol kann er Bälle nach Zuspielen schnell verarbeiten und vor Gegnern abschirmen. Fernández wird dabei nie müde, denn seine Ausdauer wird durch den Playstyle Unerbittlich+ schnell regeneriert.

Wie ihr seht, selbst ohne weiteren Upgrades kann Fernández locker mit den besten Spielern in Ultimate Team auf seiner Position mithalten. Spätestens nach den ersten beiden Upgrades könnte er sogar in seiner eigenen Liga spielen. Ein Nachwuchstalent im eSport-Team von eliasn97 spielt derweil in der Weekend League jetzt schon in seiner eigenen Liga: Ein 13-Jähriger spielt in FC 24 gerade in seiner eigenen Liga, ist seit Monaten unschlagbar