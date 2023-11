EA FC 24: Mit einem einfachen Trick schießt ihr garantiert mehr Freistoßtore

In EA FC 24 können Freistöße ein probates Mittel sein, um Tore zu erzielen. Wir zeigen euch, was ihr bei den ruhenden Bällen beachten solltet, um eure Erfolgsquote in die Höhe zu schrauben.

Um welche Freistöße geht es? Im Fokus stehen vor allem die Standards, die ihr relativ zentral vor dem gegnerischen Strafraum zugesprochen bekommt. Mit unserem Tipp könnt ihr sowohl aus 18 m als auch aus 30 m Torentfernung treffen.

Im Folgenden verraten wir euch, wie Freistöße in EA FC 24 funktionieren und welche Anpassungen ihr vornehmen solltet, um die gefährlichsten Standards zu schießen.

Freistoßanimation in EA FC 24

Freistöße in EA FC 24: Das müsst ihr wissen

Worauf kommt es bei Freistößen an? Für einen gelungenen Freistoß spielen mehrere Faktoren eine wichtige Rolle. Neben der Ausrichtung der Flugbahn vor dem Freistoß und des Aufladens der Schusskraft unmittelbar vor dem Anlauf, ist es vor allem der Effet, der dem ruhenden Ball den nötigen Kick verschafft.

Wir erklären euch zunächst, wie Freistöße generell funktionieren, wie ihr euren Schüssen Schnitt verleiht und welcher Effet in EA FC 24 besonders effektiv ist.

Wie funktionieren Freistöße in EA FC 24? Die Animation bei Freistößen ist im Vergleich zu FIFA 23 weitestgehend gleich geblieben. Nach einem Freistoßpfiff für euer Team wechselt die Kameraeinstellung, sodass ihr euren Standardschützen von hinten betrachtet, vorausgesetzt ihr befindet euch in Reichweite eines direkten Versuchs.

Über dem Ball erscheint eine Linie, mit der ihr die ungefähre Richtung des Freistoßes vorgeben könnt, indem ihr sie mit dem linken Analog-Stick positioniert. Diese Richtungslinie reicht bei Spielern mit dem Playstyle „Ruhender Ball“ noch etwas weiter. Generell bietet es sich an, mindestens einen Spieler mit diesem Spielstil in seiner Mannschaft zu haben, denn neben der verlängerten Linie schießen diese Spieler ihre Freistöße mit mehr Tempo, Präzision und Effet.

Stichwort Playstyles: Die spielen nicht nur bei Freistößen reine große Rolle. Wir stellen euch die wichtigsten Playstyles vor.

Und da wir gerade auch den Effet erwähnt haben, verraten wir euch jetzt, wie ihr euren Freistößen Schnitt verleihen könnt.

Freistöße in EA FC 24: So verleiht ihr euren Schüssen den nötigen Effet

Neben der Richtungslinie über dem Ball erscheint in der unteren Bildschirmmitte ein Quadrat mit einem wiederum kleineren quadratischen Cursor (siehe Bild). Dieses kleinere Quadrat hilft euch einerseits dabei, zu bestimmen, mit welcher Seite des Fußes ihr den Freistoß ausführen werdet (Innen- oder Außenrist), andererseits, mit welchem Effet (Top- oder Back-Spin) ihr den Ball versehen werdet.

Top- und Back-Spin: Der obere Bereich des großen Quadrates bedeutet, dass ihr den Ball weit oben treffen wollt, sodass der Ball mit Top-Spin auf das Tor zusteuern wird. In-Game wird dieser Bereich als Flachschuss bezeichnet. Flach geschossene Freistöße können zwar mit viel Schusskraft aufgeladen werden und bleiben dabei flach über der Graskante, haben aber eine geringere Erfolgsquote und sind daher unserer Meinung nach nicht empfehlenswert.

Interessant ist der untere Bereich des großen Quadrates. Hier werden eure geschossenen Bälle mit Back-Spin ausgestattet, sodass sie zunächst in einem hohen Bogen über die Mauer fliegen. Doch die Flugkurve nimmt durch den Spin, kurz bevor der Ball in Tornähe ist, einen steilen Abfall. Der Ball fällt somit bei richtiger Ausführung im letzten Moment ins Tor.

Innen- und Außenrist: Zusätzlich könnt ihr dem Ball mit dem Innenrist oder mit dem Außenrist einen seitlichen Spin verpassen. Auch hier ist die Positionierung des Cursors vor dem Freistoß von entscheidender Bedeutung.

Ein Beispiel: Rechtsfüßer schießen den Ball mit dem Innenrist, wenn ihr ihn auf der rechten Seite trefft. Dementsprechend müsst ihr den Cursor auf der rechten Seite des Quadrates positionieren. Bewegt ihr euren Cursors in den linken Sektor des Quadrates, schießt euer Rechtsfuß den Ball mit dem Außenrist.

Bei Linksfüßer ist es genau andersherum.

Der seitliche Effet durch Innen- oder Außenrist spielt für unsere vielversprechende Variante nur eine untergeordnete Rolle. Wichtig ist, dass ihr eurem Freistoß den perfekten Back-Spin und ordentlich Schusskraft verleiht. Wie das funktioniert, lest ihr unten.

Um in solche aussichtsreichen Positionen zu kommen, braucht ihr eine Idee, wie ihr euch zum gegnerischen Strafraum durchkombiniert. Schaut euch dafür gerne unsere Tipps für garantiert mehr Tore in EA FC 24 an.

Garantierte Freistoßtore durch Back-Spin und viel Schusskraft

So schießt ihr die besten Freistöße EA FC 24: Auf die Theorie folgt die Praxis. Die besten Freistöße in EA FC 24 schießt ihr also, indem ihr dem Ball Back-Spin und ordentlich Schusskraft verleiht.

1. Für den perfekten Effet könnt ihr euch an den unteren Eck-Markierungen des großen Quadrates orientieren. Die untere Seite eures Cursors sollte sich auf einer Ebene mit dem oberen Ende der Markierung befinden. Auf dem folgenden Bild seht ihr, wo sich euer Effet-Cursor befinden sollte, damit die Freistöße einen gefährlichen Spin bekommen. Nachdem ihr euren Cursor, wie gezeigt, in den unteren Bereich platziert habt, positioniert ihr ihn zusätzlich so zentral wie möglich, um nur einen geringen seitlichen Spin zu bekommen.

2. Das Spiel wird eurem Ball automatisch immer einen Hauch Effet verleihen. Diesen minimalen Curve balanciert ihr dadurch aus, dass ihr eure Richtungslinie, nicht ganz in die Ecke ausrichtet, in die ihr schießen wolltet, sondern etwas daneben; am besten zwischen den zwei innen stehenden Spielern der Mauer (siehe Bild). Für eine noch höhere Erfolgsquote solltet ihr darauf achten, dass euer Spieler den Ball vom Torhüter wegdreht; in diesem Fall mit dem Außenrist.

3. Abschließend müsst ihr euren Freistoß nur noch mit einer Schusskraft von dreieinhalb Balken ausstatten und ihr werdet sehen, mit welchem Effet und mit welcher Power der Ball auf das Tor fliegt.

Am Anfang solltet ihr euch zunächst mit dem Back-Spin begnügen, denn für zusätzlichen Innenrist- oder Außenristeffet bedarf es ein wenig mehr Erfahrung und Gefühl.

Wenn ihr euch mit unseren Vorgaben sicher fühlt, könnt ihr nach und nach den seitlichen Effet mit einbauen, um Freistöße auch um Gegenspielern herum zirkeln zu können. Ihr könnt verschiedene Freistoßsituationen zum Beispiel im Ultimate-Team-Moments-Modus üben, um euch beim Training ein paar zusätzliche Sterne zu sichern.

Die Trainingsarena können wir euch für das Einüben von Freistößen nur bedingt empfehlen, da hier die Schussanzeige und auch die Ausführung von Freistößen vom normalen Spiel abweicht. Davon abgesehen bietet die Trainingsarena in diesem Jahr aber ein paar sinnvolle Ergänzungen, damit ihr euer Gameplay verbessern könnt. Wir zeigen euch, wie ihr sie richtig nutzt.