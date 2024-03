EA FC 24: Season Pass bringt starke Karte von Kolo Muani ins Spiel – So bekommt ihr sie

Anlässlich des 15. Geburtstages von Ultimate Team hat EA neue Spezialkarten in FC 24 veröffentlicht. Darunter befindet sich mit Kolo Muani auch ein alter Bekannter aus der Bundesliga, der allerdings nur auf eine ganz bestimmte Weise erhältlich ist. Wir verraten euch, wie ihr seine Karte am schnellsten bekommt.

Das ist die Situation:

EA Sports hat im Zuge der Veröffentlichung des neuen Season Passes ein weiteres Spezialobjekt des ehemaligen Bundesliga-Akteurs Kolo Muani ins Spiel gebracht.

Die verbesserte Version des PSG-Stürmers zählt zur Ultimate-Birthday-Promo und kommt mit einem deutlichen Werte- sowie Weak-Foot-Upgrade daher, was ihn perfekt beidfüßig werden lässt (fünf Sterne).

Die 90er-Karte ist allerdings nur als Objective verfügbar und muss dementsprechend erst freigespielt werden.

Da Kolo Muani aufgrund seiner Stats und Links einige Teams bereichern kann, zeigen wir euch, wie ihr schnellstmöglich an seine Geburtstags-Version herankommt.

Kolo-Muani-Objective so schnell wie möglich in FC 24 abschließen – Das müsst ihr tun

So ist das Objective aufgebaut: Das Kolo-Muani-Objective ist unter dem Reiter „Saisonal“ zu finden und besteht insgesamt aus sieben einzelnen Aufgaben, die euch neben dem Angreifer zusätzlich noch sieben Packs sowie 3500 XP einbringen. Als Highlight gilt dabei ein untauschbares 85+x2-Seltene-Goldprofis-Pack.

Diese Bedingungen müssen erfüllt werden: Um mit den Aufgaben starten zu können, müsst ihr zuerst einmal ordentlich grinden und euch im Season Pass vorankämpfen.

Denn erst, wenn ihr die drei darüber erhältlichen Ultimate-Birthday-Karten von Bellerin (Level 10), McKennie (Level 20) sowie Insigne (Level 30) freigeschaltet habt, könnt ihr loslegen.

So holt ihr euch Kolo Muani am schnellsten: Da bis Level 30 in Summe 30.000 Erfahrungspunkte benötigt werden, ist es wichtig, dass ihr so viele tägliche und wöchentliche Aufgaben erledigt wie möglich. Schließt ihr diese sowohl über Rivals als auch Squad Battles ab, bringen euch die Wochen-Belohnungen weitere XP ein.

Habt ihr es schließlich bis zu besagtem Level geschafft, sind nur noch 15 Partien in Rivals, der Weekend League oder in Squad Battles (mindestens Schwierigkeitsstufe Halbprofi) nötig, um in den Genuss des PSG-Stars zu kommen. Aufgrund der Spieldauer empfehlen wir hier den Offline-Modus.

Baut euch nun ein schlagfertiges Team um das oben erwähnte Trio zusammen, da sie teilweise in eurer Startelf stehen müssen. Danach geht es ans Eingemachte.

Über die 15 Matches hinweg dürft ihr viermal maximal zwei Gegentore kassieren. Dazu müsst ihr mit Bellerin drei Vorlagen beisteuern, sechs Treffer mit Insigne erzielen und mit McKennie zweimal ein Tor sowie eine Vorlage liefern.

Befolgt diese Schritte und ihr könnt Kolo Muani schon bald selbst austesten. Wenn ihr wissen wollt, welche weiteren Ultimate-Birthday-Karten EA anlässlich des 15. Geburtstages veröffentlicht hat, empfehlen wir euch einmal in unserem Übersichts-Artikel vorbeizuschauen.